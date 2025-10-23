Прямой эфир

В Польше фиксируют рост безработицы

23 октября 2025 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польский рынок труда посылает тревожные сигналы. Местные СМИ сообщают о росте безработицы, который фиксируется с июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ситуация вызывает опасения, так как достигла уровня, невиданного с начала 2023 года. Так, количество безработных, зарегистрированных в бюро занятости, достигло 900 тысяч человек. По данным статистики, все больше граждан регистрируются в бюро занятости, однако там им помочь ничем не могут. Число новых вакансий не увеличивается и остается самым низким за последние пять лет. Ключевым фактором увеличения безработицы аналитики называют замедление деловой активности. Это происходит из-за попыток компаний урезать рабочие места, чтобы противостоять экономическому кризису.

# Новости Польши # Безработица

Другие новости рубрики

Все новости
Демонстрация в поддержку правительства Орбана столкнулась с оппозицией
23 октября 2025 16:59

Демонстрация в поддержку правительства Орбана столкнулась с оппозицией

Дэвис: введение новых санкций США против РФ не ослабит Москву
23 октября 2025 15:14

Дэвис: введение новых санкций США против РФ не ослабит Москву

В Будапеште состоялся многотысячный антивоенный митинг в поддержку Орбана
23 октября 2025 14:05

В Будапеште состоялся многотысячный антивоенный митинг в поддержку Орбана