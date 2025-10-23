В Польше фиксируют рост безработицы

Польский рынок труда посылает тревожные сигналы. Местные СМИ сообщают о росте безработицы, который фиксируется с июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация вызывает опасения, так как достигла уровня, невиданного с начала 2023 года. Так, количество безработных, зарегистрированных в бюро занятости, достигло 900 тысяч человек. По данным статистики, все больше граждан регистрируются в бюро занятости, однако там им помочь ничем не могут. Число новых вакансий не увеличивается и остается самым низким за последние пять лет. Ключевым фактором увеличения безработицы аналитики называют замедление деловой активности. Это происходит из-за попыток компаний урезать рабочие места, чтобы противостоять экономическому кризису.