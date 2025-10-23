«Белавия» возобновила чартерные рейсы в Оман

У белорусских туристов вновь появилась возможность отправиться на пляжный отдых в Оман. «Белавиа» возобновила полеты из Минска в Салалу. 23 октября состоялся первый рейс в этом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиасообщение между Беларусью и Оманом, впервые установленное в феврале текущего года, вызвало большой интерес у белорусских путешественников. Так, с февраля по май Оман посетили более 1700 наших граждан. Важным шагом развития туризма станет и межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Документ был подписан по итогам переговоров Александра Лукашенко и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, которые состоялись в начале октября в Минске. Теперь граждане обеих стран могут посещать другую страну без визы на срок до 30 дней и не более 90 дней в году.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

Мы считаем развитие прямого авиасообщения очень важным шагом для укрепления стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Оманом. И в целом мы уверены в успехе нашего рейса, потому что Оман является пока еще немного новой, но очень интересной страной для белорусского туриста. Там комфортно отдыхать как летом, так и зимой. И сам город Салала находится на побережье Индийского океана.

Людмила Мулюк, турагент:

Самое интересное – это все-таки природа. Это и водопады, вади, пустыни, поэтому мы приглашаем наших туристов ехать, изучать Оман.

Полеты в Салалу будут выполняться до конца марта 2026 года. В свою очередь наша страна также ждет оманских туристов. Им предложат специальные пакетные туры по Беларуси.