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Шейн Принс признан игроком дня в КХЛ

23 октября 2025 20:16
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Игроком дня в Континентальной хоккейной лиге признан Шейн Принс. Нападающий национальной сборной Беларуси и нижегородского «Торпедо» оформил дубль в победном противостоянии с «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он оказался первым за новый клуб. Форвард забросил вторую и третью шайбу коллектива. Всего он четырежды угрожал неприятельским воротам. На льду игрок находился 14 минут 17 секунд, совершил по одному хиту и отбору. Коэффициент полезности составил +2. В турнирной таблице «Торпедо» поднялось на второе место на Западе.

# Хоккей

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