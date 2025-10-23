Шейн Принс признан игроком дня в КХЛ

Игроком дня в Континентальной хоккейной лиге признан Шейн Принс. Нападающий национальной сборной Беларуси и нижегородского «Торпедо» оформил дубль в победном противостоянии с «Сочи», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он оказался первым за новый клуб. Форвард забросил вторую и третью шайбу коллектива. Всего он четырежды угрожал неприятельским воротам. На льду игрок находился 14 минут 17 секунд, совершил по одному хиту и отбору. Коэффициент полезности составил +2. В турнирной таблице «Торпедо» поднялось на второе место на Западе.