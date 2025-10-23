Ураган ‭«Бенжамен» обрушился на Францию и оставил без электричества около 140 тысяч домов

Ураган «Бенжамен» обрушился на Францию, оставив без электроснабжения около 140 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего удар стихии пришелся на регион Новая Аквитания, где без электричества остались 40 тысяч домохозяйств. Ураганный ветер, скорость которого достигала 160 километров в час, вызвал хаос на улицах и дорогах. Власти приняли меры предосторожности, закрыв все зеленые зоны в Париже, Биаррице и Каннах, чтобы защитить граждан от падающих деревьев и веток.

В 19 департаментах республики, в основном на юго-западе страны, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Атлантике и проливе Ла-Манш прогнозируются сильные волны, что создает угрозу для судоходства. Более тысячи специалистов работают над ликвидацией последствий урагана, но масштабы разрушений, как сообщают СМИ, огромны.