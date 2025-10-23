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Ураган ‭«Бенжамен» обрушился на Францию и оставил без электричества около 140 тысяч домов

23 октября 2025 19:56
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Ураган «Бенжамен» обрушился на Францию, оставив без электроснабжения около 140 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сильнее всего удар стихии пришелся на регион Новая Аквитания, где без электричества остались 40 тысяч домохозяйств. Ураганный ветер, скорость которого достигала 160 километров в час, вызвал хаос на улицах и дорогах. Власти приняли меры предосторожности, закрыв все зеленые зоны в Париже, Биаррице и Каннах, чтобы защитить граждан от падающих деревьев и веток. 

В 19 департаментах республики, в основном на юго-западе страны, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В Атлантике и проливе Ла-Манш прогнозируются сильные волны, что создает угрозу для судоходства. Более тысячи специалистов работают над ликвидацией последствий урагана, но масштабы разрушений, как сообщают СМИ, огромны.

# Новости Франции # Ураган

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