Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске
Уютные зеленые кварталы, обустроенные палисадники и современные детские площадки. Минчане все чаще объединяют усилия и участвуют в наведении порядка в столице. Итоги деятельности коллегиальных органов территориального общественного самоуправления подвели в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице их 118, и в этом году лучшим признан КОТОС № 4 Первомайского района. На его территории проживают более 30 тысяч человек. И благодаря гражданской инициативе был установлен спортивный комплекс для молодежи. Также привлекают к благоустройству подрастающее поколение.
КОТОС – это своего рода связующая нить власти и минчан – жители, которые собираются вместе и определяют, как преобразить свой двор. Чтобы пространство, где они живут, становилось лучше.
Как КОТОСы меняют облик Минска, читайте здесь.
Анжелика Кухарчик, председатель КОТОС № 130 ЖЭУ № 2 Фрунзенского района:
Облагорожены четыре спортивные площадки, где установлены по двое ворот с баскетбольным кольцом. То есть дети могут играть в футбол и баскетбол. Также совместно с администрацией Фрунзенского района и «Зеленстроем» мы сделали парк семейного дерева. Там была заброшенная площадка, которая в дальнейшем планировалась для разработки, но в итоге совместными усилиями сделали прекрасный сквер.
Николай Карпович, председатель КОТОС № 2 ЖЭУ № 4 Заводского района:
Планируем во время субботников высадить более тысячи кустов, деревьев. Это на территории Ротмистрова, 22, 28, Бачило, 21, 19, а также около реки Тростянка.
Деятельность коллегиальных органов территориального общественного самоуправления координирует Мингорсовет. Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы КОТОС в столице. Победители получают премии, половина из которых направляется на улучшение материально-технической базы, а другая половина – на поощрение активистов.