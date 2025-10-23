Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске

Уютные зеленые кварталы, обустроенные палисадники и современные детские площадки. Минчане все чаще объединяют усилия и участвуют в наведении порядка в столице. Итоги деятельности коллегиальных органов территориального общественного самоуправления подвели в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице их 118, и в этом году лучшим признан КОТОС № 4 Первомайского района. На его территории проживают более 30 тысяч человек. И благодаря гражданской инициативе был установлен спортивный комплекс для молодежи. Также привлекают к благоустройству подрастающее поколение.

КОТОС – это своего рода связующая нить власти и минчан – жители, которые собираются вместе и определяют, как преобразить свой двор. Чтобы пространство, где они живут, становилось лучше.