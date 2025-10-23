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Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске

23 октября 2025 17:47
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Уютные зеленые кварталы, обустроенные палисадники и современные детские площадки. Минчане все чаще объединяют усилия и участвуют в наведении порядка в столице. Итоги деятельности коллегиальных органов территориального общественного самоуправления подвели в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске-2

В столице их 118, и в этом году лучшим признан КОТОС № 4 Первомайского района. На его территории проживают более 30 тысяч человек. И благодаря гражданской инициативе был установлен спортивный комплекс для молодежи. Также привлекают к благоустройству подрастающее поколение. 

КОТОС – это своего рода связующая нить власти и минчан – жители, которые собираются вместе и определяют, как преобразить свой двор. Чтобы пространство, где они живут, становилось лучше.

Как КОТОСы меняют облик Минска, читайте здесь.

Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске-4

Анжелика Кухарчик, председатель КОТОС № 130 ЖЭУ № 2 Фрунзенского района:
Облагорожены четыре спортивные площадки, где установлены по двое ворот с баскетбольным кольцом. То есть дети могут играть в футбол и баскетбол. Также совместно с администрацией Фрунзенского района и «Зеленстроем» мы сделали парк семейного дерева. Там была заброшенная площадка, которая в дальнейшем планировалась для разработки, но в итоге совместными усилиями сделали прекрасный сквер.

Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске-6

Николай Карпович, председатель КОТОС № 2 ЖЭУ № 4 Заводского района:
Планируем во время субботников высадить более тысячи кустов, деревьев. Это на территории Ротмистрова, 22, 28, Бачило, 21, 19, а также около реки Тростянка. 

Итоги деятельности КОТОС за 2025 год подвели в Минске-8

Деятельность коллегиальных органов территориального общественного самоуправления координирует Мингорсовет. Ежегодно проводится смотр-конкурс на лучшую организацию работы КОТОС в столице. Победители получают премии, половина из которых направляется на улучшение материально-технической базы, а другая половина – на поощрение активистов.

# Год благоустройства # ЖКХ

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