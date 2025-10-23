Прямой эфир

Минское «Динамо» подписало контракт с Евгением Прохоровым

23 октября 2025 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» подписало контракт с голкипером Евгением Прохоровым. Двустороннее соглашение с 18-летним вратарем рассчитано на 2 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Прохоров начал текущий сезон в Молодежной хоккейной лиге, выступая за «Динамо-Шинник». За «бобров» он провел 12 матчей, процент отраженных бросков составил 94,5, а коэффициент надежности – 1,49. Более того, голкипер провел два матча «на ноль». 

После подписания контракта Евгений снова будет направлен в фарм-клуб «зубров». Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящую пятницу, 24 октября. На льду «Минск-Арены» наши парни примут «Шанхай Дрэгонс».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские спортсменки завоевали три золота чемпионата России по велоспорту на треке
23 октября 2025 17:39

Белорусские спортсменки завоевали три золота чемпионата России по велоспорту на треке

Арина Демченко вышла в финал чемпионата мира (U-23) по борьбе
23 октября 2025 17:30

Арина Демченко вышла в финал чемпионата мира (U-23) по борьбе

Белорусские конькобежцы открыли новый соревновательный сезон
23 октября 2025 17:29

Белорусские конькобежцы открыли новый соревновательный сезон