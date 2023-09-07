Лазуткин про Экваториальную Гвинею: «Очень сладкий кусок и рынок, за который борются и США, и Франция, и Россия, и Китай»

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда начинались только наши попытки заходить на рынки Африки, как это воспринимала оппозиция: какие-то дурачки, что-то продают куда-то диким племенам. Сегодня французы готовы убивать просто за эту Африку. Посмотрите, что с Пригожиным стало, с «Вагнером», со всем остальным. Это очень сладкий кусок и рынок, за который борются и США, и Франция, и Россия, и Китай. И мы тоже немножечко занимаем определенные ниши, это не просто торговля бусами, зеркалами в обмен на какие-то ресурсы. Это равноправное и выгодное всем сотрудничество. Ну, что касается самой страны. Про людоедов нам начали рассказывать.

Есть другая Гвинея, которая называется Папуа-Новая Гвинея, возле Австралии. Там живут действительно такие дикие племена, это, по сути, и не государство. А это другая совсем Гвинея. На дурачков так рассчитано, что люди перепутают. Это 15-я в Африке страна по уровню жизни. Есть Сейшелы, наверное, девочки знают такие курортные места. Вот это примерно по уровню ВВП и доходов населения примерно где-то там возле них. И страна достаточно богатая. Там газ, нефть, шельфовые большие залежи, и, конечно, все хотят их разрабатывать. Отдельный момент – песня про эту диктатуру, что там какие-то дикие люди, которыми управляют дикие племенные вожди. Во-первых, это была испанская колония очень долго. И там было самое образованное население, так получилось, на всем континенте. Уровень грамотности был высокий, всеобщее образование, как в советское время. То есть они на ступеньку выше стоят, чем ряд их соседей по Центральной и Западной Африке. Это первое.

Во-вторых, президент у них бывший военный, насколько я помню. То есть что такое быть военным в таких государствах? Это страны, скажем так, которые только получили независимость в то время, где была очень рыхлая система взаимоотношений, там не было нормальных институтов власти. Но были сильные структуры как бы государственные типа армии, где авторитет командира работает, личный пример, для такой простой системы это идеальный вариант достижения власти. Поэтому везде, и в Латинской Америке у власти были военные, и в Африке это происходило. И он не просто как монарх, которому передали власть. Там происходили военные перевороты, ему приходилось ее отстаивать. Поэтому это тоже как наша страна, которая недавно получила сильный удар. Это определенное уважение, потому что они в свое время выстояли. И мы выстояли.

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