Президент Экваториальной Гвинеи: Африка начинает просыпаться. Будут большие изменения!

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого, президент Экваториальной Гвинеи:

Государства, которые когда-то колонизировали страны Африки, считают, что у них есть право эксплуатировать природные ресурсы этого региона «в обмен на ничто». Франция считает, что она имеет право эксплуатировать продукцию Нигера, поэтому сейчас там люди продвигают революцию и выражают свое несогласие. Таким образом, Африка потихоньку начинает просыпаться. Я уверен, что в течение ближайших двух десятилетий (и даже раньше) будут большие изменения. Нам необходим новый мировой порядок. Если страны Глобального Юга объединятся, мы сможем навязать новый мировой порядок. Благодаря этой консолидации сил мы сможем противостоять давлению, которое на нас оказывают.

Таким образом, сотрудничество наших стран может стать шансом на новую жизнь для других африканских государств, страдающих от нищеты.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого:

Мы ориентированы, чтобы наше сотрудничество с Беларусью стало прагматичным и примерным, чтобы показать, что Африка может подняться с колен. Беларусь индустриально развита, она самодостаточна и помогает другим странам. Я хотел бы моему другу и брату президенту Александру Лукашенко выразить признательность за проявление братства и солидарности с Экваториальной Гвинеей и Африканским континентом. Мы сможем вдвоем работать для достижения новых целей и результатов.

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