Глава МИД Экваториальной Гвинеи: мы ценим стремление Беларуси разрешить все конфликты мирным путём

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 миллионов долларов. Об этом 7 сентября заявил Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом этой африканской страны, который прибыл в Минск по приглашению белорусского лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На внешнеполитическом поприще наши взгляды схожи.
Симеон Ойоно Эсоно Ангуе, министр иностранных дел Экваториальной Гвинеи:
Визит президента нашей страны в Минск является безошибочным показателем того, что наши страны готовы развивать и дальше дружественные отношения в различных секторах экономики, таких как промышленность, культура, медицина, услуги. Беларусь является дружественной страной, братской, и мы ценим стремление Беларуси разрешить все конфликты мирным путем.
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