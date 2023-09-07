«Эта война про нечто большее и глубинное». Корреспондент Роман Голованов про суть СВО

Роман Голованов, корреспондент, ведущий программы «Завет» на телеканале «Спас»:

Трофейный. Это с выставки.

Григорий Азаренок:

Те кадры, которые привозит Владимир Соловьев с линии боевого соприкосновения, из зоны СВО, это всегда мощно, сильно, слава богу, что есть кому ездить, показывать. И ты же недавно был на Донбассе, на освобожденных территориях, расскажи.

Роман Голованов:

Только вернулись, во вторник. И была поездка по военным батюшкам, по тому служению, которое может быть не все понимают, не все знают, насколько это важно, для чего это нужно. То есть когда началась война, многие священники уже ездили, приезжали на Донбасс. И кто-то и раньше там был. Приехали, потому что про что эта война? Нам надо ответить на главный вопрос: что происходит? Можно себя убаюкивать такими историями, что эта война про деньги, это что-то связано с олигархами, разберутся, это война за территории. Но эта война совершенно не про это, эта война не про ресурсы, эта война про нечто большее и глубинное.

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