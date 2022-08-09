Лазуткин о действиях Запада: «Россию надо ослаблять. Как это сделать? Надо создавать проблему везде»

Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Конечно, действия Польши вызывают больше всего беспокойства. Вы слышали заявление, что «мы будем первой армией Европы». Относительно кого вы будете первой армией? Вы собрались нас перегонять и Россию? Именно действия поляков, думаю, с ними связан Сахащик и все остальные, потому что если посмотреть структуру наемников, которые воюют в Украине, там поляков больше всего. Тысяча человек – это списки легионов территориальной обороны, там иностранные есть легионы. А штабы украинские. Кто там сидит? Там сидят украинцы или поляки, американцы, британцы? Это же обмен данными, сбор сведений, изучение тактики.

Григорий Азаренок, СТВ:

Очевидно, наведение HIMARS возможно только с помощью спутниковой связи, которой умеют пользоваться только американцы. Только они умеют наводить HIMARS, только они умеют пользоваться этим оружием. Это даже говорит не только о том, что штабы, а вплоть до полевых командиров, среднего офицерского звена: капитанов, майоров, кто заряжает конкретно это оружие. Андрей Лазуткин:

Да, причем интересно. Вы видели обращения этих военнопленных или тех, кто убежал с поля боя. Они говорят, что у нас тут нет офицеров, на уровне сержантов максимум. А где эти офицеры? Их либо берегут и выставляют вперед это мясо, либо там офицеры уже не украинские, которые не на передовой, а на удалении, в штабе. Их даже нельзя засвечивать, чтобы они не попали к россиянам. Я думаю, что Польша на этом конфликте подучится, посмотрит, как действуют русские и как действуем мы. И я думаю, что все эти проблемы будут в будущем тоже. Президент очень верно чувствует тревогу, это правда.