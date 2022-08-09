Лазуткин о действиях Запада: «Россию надо ослаблять. Как это сделать? Надо создавать проблему везде»

Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.
Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Конечно, действия Польши вызывают больше всего беспокойства. Вы слышали заявление, что «мы будем первой армией Европы». Относительно кого вы будете первой армией? Вы собрались нас перегонять и Россию? Именно действия поляков, думаю, с ними связан Сахащик и все остальные, потому что если посмотреть структуру наемников, которые воюют в Украине, там поляков больше всего. Тысяча человек – это списки легионов территориальной обороны, там иностранные есть легионы. А штабы украинские. Кто там сидит? Там сидят украинцы или поляки, американцы, британцы? Это же обмен данными, сбор сведений, изучение тактики.
Григорий Азаренок, СТВ:
Очевидно, наведение HIMARS возможно только с помощью спутниковой связи, которой умеют пользоваться только американцы. Только они умеют наводить HIMARS, только они умеют пользоваться этим оружием. Это даже говорит не только о том, что штабы, а вплоть до полевых командиров, среднего офицерского звена: капитанов, майоров, кто заряжает конкретно это оружие.
Андрей Лазуткин:
Да, причем интересно. Вы видели обращения этих военнопленных или тех, кто убежал с поля боя. Они говорят, что у нас тут нет офицеров, на уровне сержантов максимум. А где эти офицеры? Их либо берегут и выставляют вперед это мясо, либо там офицеры уже не украинские, которые не на передовой, а на удалении, в штабе. Их даже нельзя засвечивать, чтобы они не попали к россиянам. Я думаю, что Польша на этом конфликте подучится, посмотрит, как действуют русские и как действуем мы. И я думаю, что все эти проблемы будут в будущем тоже. Президент очень верно чувствует тревогу, это правда.
Григорий Азаренок:
Да, поэтому крепить свою обороноспособность, экономическую безопасность и всем надо давать такой посыл, что с 9 до 18 – уже нет. Каждый на своем месте сейчас воюет, должен это понимать, как боевые действия. То, как ты отработаешь на заводе, как ты будешь вести свой бизнес, платить налоги, как ты будешь работать в сфере культуры. Это все сейчас направлено на одну общую цель – сбережение мира в нашей стране, потому что есть очень серьезные заинтересованные силы, в первую очередь Британии и Америки, которые хотят, чтобы здесь была война, и делают для этого все. По крайней мере, у меня ощущение, что пока решение нападать они еще не приняли, но делают все, чтобы склонить чашу весов в эту сторону.
Андрей Лазуткин:
Да, есть некий расклад вокруг России, и Россию надо ослаблять. Как это сделать? Надо создавать проблему везде. Узбекистан – прекрасно, Казахстан – отлично, Кыргызстан – тоже здорово, Беларусь – прекрасно.
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