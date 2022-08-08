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Азарёнок: «Победили эту революцию, этот мятеж, этот бунт, эту мерзость, этот маразм»

08 августа 2022 19:33
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Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Геополитический вес. Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу  «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.  

Азарёнок: «Победили эту революцию, этот мятеж, этот бунт, эту мерзость, этот маразм»-1

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:  
На какой почве возрастает змагарство? На почве потребительства. Мы в потреблении картинку Запада не перебьем, потому что они мастера в этом огромные. Нам что надо сделать? Вот есть прекрасный фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Солнечный удар». Там в конце вот сейчас Бела Кун и землячка будут топить баржу с белыми офицерами. Они сидят и курят. И такие: а как все случилось, а как они прозевали революцию? А ручками своими они касаться ничего не хотели, думали, что все обойдется.  

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
Григорий, но сегодня же позиция людей совершенно другая.  

Григорий Азаренок:  
Но мы это проговариваем. Думали, сами по себе кафешки закроются змагарские, думали, а ничего страшного эти урбанисты. Это ошибки нашего 2020 года. Мы их, слава богу, победили эту революцию, этот мятеж, этот бунт, эту мерзость, этот маразм.  

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Бугров # Фотофакт

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