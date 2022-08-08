«Назовите хотя бы одну страну, где живут лучше нас». Ирина Новикова об уровне жизни в Беларуси

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу « По существу » эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Это все верно. Все правильно. Тем не менее самоуспокоение – это смерть. Каждую неделю, то один, то другой эксцесс…

Кирилл Казаков, СТВ:

Можно одну ремарку я дам? Мы с одной стороны говорим о том, что мы самоуспокоились. Но с другой стороны есть мирная жизнь, народ действительно хочет спокойно жить. Наша задача как власти, депутатов, журналистов – об этом постоянно напоминать. Но руководство города должно заниматься немного другим – обеспечивать этот мир.

Григорий Азаренок:

Я же не говорю, что руководство города что-то не так делает. У нас есть общественники, у нас есть организации, есть люди неравнодушные.