«Назовите хотя бы одну страну, где живут лучше нас». Ирина Новикова об уровне жизни в Беларуси
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Это все верно. Все правильно. Тем не менее самоуспокоение – это смерть. Каждую неделю, то один, то другой эксцесс…
Кирилл Казаков, СТВ:
Можно одну ремарку я дам? Мы с одной стороны говорим о том, что мы самоуспокоились. Но с другой стороны есть мирная жизнь, народ действительно хочет спокойно жить. Наша задача как власти, депутатов, журналистов – об этом постоянно напоминать. Но руководство города должно заниматься немного другим – обеспечивать этот мир.
Григорий Азаренок:
Я же не говорю, что руководство города что-то не так делает. У нас есть общественники, у нас есть организации, есть люди неравнодушные.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так с Президента берите пример! Он где сейчас? На полях, на заводе. Это основа и все.
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Когда вы говорите, что водораздел прошел и 2020 год, и так далее. Дело в том, что Советский Союз был достаточно закрытой страной. И когда открылся, люди стали ездить за границу. Я очень много была, Европу практически всю объездила. Я хочу сказать: назовите хотя бы одну страну, где живут лучше нас? Я экономист, не по доходам. А где вот улицы нормальные, где продукты, так сказать, имеются. Мы также похожи на Германию, если мы пойдем по улицам Германии.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы уже не похожи на Германию. Далеко не похожи. Мы лучше. Это уже мусульманская страна.
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