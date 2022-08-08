Азарёнок: «У нас не будет обрушений, закрытия заводов – сегодня Президент это показал»
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Вадим Елфимов, международный эксперт:
Я что бы хотел сказать про август 2020 года? Какой для меня главный как для политолога вывод? Да, Президент наш – мудрый человек, мужественный человек. Президент вышел с автоматом, мы видели эту картину. Это показало всем, кто хочет защищать наше государство, что у них есть лидер. Но Президента поддержали простые люди, те же минчане в том числе. Я бы сказал, что август 2020 года высвободил народную инициативу. Если мы до этого, как Олег говорил, немножко в теплице жили, то тогда мы поняли, что нам нужно не в теплице жить, а засучивать рукава, раздеваться и двигаться, делать, защищать и так далее – работать. Сегодня нам нужно поддержать эту инициативу, тех людей, кто действительно поддерживает стабильность, политический курс страны, Президента, чтобы у них была возможность реализовать все свои амбиции и поддерживать эту власть. Нам нужно укреплять не только вертикаль, но уже и горизонталь.
Алена Сырова, СТВ:
Те самые диалоговые площадки, о чем мы говорили, когда вместе, всей страной, писали поправки в Конституцию, это же был отличный, уникальный опыт услышать, возможно, даже то, что вы, мы не видели и не заостряли на этом внимание. Инициатива для простых людей, они заострили внимание на каких-то узких моментах. И это тоже одно из главных достижений за эти два года. Мы наконец научились друг друга слышать.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Хотел бы сегодня вспомнить ностальгические чувства, хорошие, приятные. Я вспоминаю 2020 год, что я говорил тогда, когда я был на дебатах. Кстати, Тихановская не пришла на дебаты. Никогда, чтобы судьба решалась на улице извне, остается то же самое. Если мы не допустим на улице извне, мы будем развиваться и идти вперед.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Надо проговорить еще очень важную вещь, не пессимистичную, но органичную, потому что против нас огромная махина – коллективный Запад, сотни институтов. Они посжирали, повытягивали мозги со всего мира. Огромная экономическая мощь, огромная военная сила и, грубо говоря, такими, как сейчас, остаться будет очень сложно. У нас не будет обрушений, закрытия заводов – сегодня Президент это показал. Но люди сами должны понимать, что все зависит от каждого из нас. То, что сейчас Президент говорит, как ты отработаешь, сегодня воин каждый в поле за комбайном, на заводе, ты предотвращаешь войну своим трудом. Потому что они еще не приняли решения: нападать на нас вооруженными силами или нет. Но они к этому склоняются. И нам надо сейчас показать такой монолит, как говорит Президент, такое единство, чтобы они от этого плана отказались.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Григорий, мы сегодня сильны, как никогда. Белорусы не были никогда так едины и сильны, как после 2020 года.
Григорий Азаренок:
Слава Президенту Беларуси, нашим всем силовикам и нашему прекрасному народу!
Алена Сырова:
На самом деле, то самое ощущение себя как нации, как белорусов, я считаю, – это большое достижение наших прошедших лет. Наверное, эти сложные периоды нужны были для того, чтобы мы увидели друг друга и поняли, на кого можно опереться. И сила, конечно, в нас самих. Поэтому любимую не отдали, теперь главное – ее сберечь.
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