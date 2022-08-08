Азарёнок: «У нас не будет обрушений, закрытия заводов – сегодня Президент это показал»

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Вадим Елфимов, международный эксперт:

Я что бы хотел сказать про август 2020 года? Какой для меня главный как для политолога вывод? Да, Президент наш – мудрый человек, мужественный человек. Президент вышел с автоматом, мы видели эту картину. Это показало всем, кто хочет защищать наше государство, что у них есть лидер. Но Президента поддержали простые люди, те же минчане в том числе. Я бы сказал, что август 2020 года высвободил народную инициативу. Если мы до этого, как Олег говорил, немножко в теплице жили, то тогда мы поняли, что нам нужно не в теплице жить, а засучивать рукава, раздеваться и двигаться, делать, защищать и так далее – работать. Сегодня нам нужно поддержать эту инициативу, тех людей, кто действительно поддерживает стабильность, политический курс страны, Президента, чтобы у них была возможность реализовать все свои амбиции и поддерживать эту власть. Нам нужно укреплять не только вертикаль, но уже и горизонталь. Алена Сырова, СТВ:

Те самые диалоговые площадки, о чем мы говорили, когда вместе, всей страной, писали поправки в Конституцию, это же был отличный, уникальный опыт услышать, возможно, даже то, что вы, мы не видели и не заостряли на этом внимание. Инициатива для простых людей, они заострили внимание на каких-то узких моментах. И это тоже одно из главных достижений за эти два года. Мы наконец научились друг друга слышать.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Хотел бы сегодня вспомнить ностальгические чувства, хорошие, приятные. Я вспоминаю 2020 год, что я говорил тогда, когда я был на дебатах. Кстати, Тихановская не пришла на дебаты. Никогда, чтобы судьба решалась на улице извне, остается то же самое. Если мы не допустим на улице извне, мы будем развиваться и идти вперед.