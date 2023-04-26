Елфимов: «Макрон понимает, бедной Франции двоих (США и КНР) просто не вынести»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная.

Американский писатель О΄Генри написал знаменитый рассказ «Дороги, которые мы выбираем» про Эммануэля Макрона. Во-первых, к французскому президенту подходит самая главная, даже философская фраза повествования – «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу». А, во-вторых, Макрон в этом ковбойском детективе-притче описан почти буквально. Нет, не в образе коварного и алчного ковбоя-банкира Акулы Додсона, произнесшего над мушкой своего кольта самую знаменитую эпитафию. Про то, что Боливару не вывезти двоих.

И даже не в образе застреленного им, наивного напарника Боба Тидбола. Нет, бери выше по уровню славы – он выведен в образе самого Боливара! Да-да, в художественном смысле Макрон описан там как взмыленная лошадка, которая должна вывезти одного из игроков в игральный рай, а кого именно, ей все равно – лишь бы был полегче. Короче, пусть решает 45-калиберный! Макрон не игрок. Он пожевывает травку, «волоча уздечку по земле и поводя боками» и одновременно понимая, что ему не снести двоих, иначе загонят до смерти, а вот одного – вполне! Особенно если дадут пожевать…

Именно так надо понимать последнюю словесную «фронду», которую позволил себе президент Пятой республики, возвращаясь из КНР. Макрон провел с Си Цзиньпинем два дня и восемь часов наедине, и Председатель КНР поведал ему что-то такое, что полностью перевернуло французское сознание Эммануэля. Французы известны своим меркантилизмом и к тому же говорят: «Предают только свои!». Вот и Макрон решил вдруг предать Америку – подробности здесь.