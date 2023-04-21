Виктория Федосова об идеологии Запада: «Теперь это лютый либеральный тоталитаризм, который уже ничем не скрыть»

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:

Почему быстро? Если в основе лежит то самое лизание сапога Запада. В какой бы он ни был форме. Вполне себе логичное развитие событий, что проявляются эти люди. Мы должны понимать, что в ситуации такой экзистенциальной все маски срываются. И естественно преемственность, историческое наследие, из которого они черпают свою идеологию, выходит на поверхность, какие бы там ни были показные либеральные идеалы на предыдущих этапах. Если раньше там за свободу, то теперь это лютый либеральный тоталитаризм, который уже ничем не скрыть.

И все, кто нам проповедовал про свободу, сейчас могут эти слова себе в одно место отправить. Для всех никакой иллюзии это не представляет. Но философы, те, кто исследовали эту постановку вопроса, конечно, отмечали, что все закончится либеральным тоталитаризмом. С изменением курса главенствующей державы в постановке цели США, если стали на путь экспансионизма такого неприкрытого, конечно, это транслируется и каждому из субъектов. Те бывшие ученые нацистского Рейха, которых Запад скрывал, использовал для развития своих военно-технических программ, конечно, внесли свою лепту в то, что любыми средствами достижимы те цели, которые они перед собой ставят.

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