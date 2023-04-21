Замдиректора ИСИП РУДН: «По мере накачивания военной поддержки нужно озвучить, что будет считаться казус белли»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и необходимость применения грубой силы против врагов. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и заместитель директора ИСИП РУДН, политолог Виктория Федосова. Григорий Азаренок, СТВ:

В Украине идет специальная военная операция, но, по большому счету, на территории врага не разорвался еще ни один снаряд. Где голова гидры? В Лондоне, Вашингтоне, Венеции, Брюсселе? На ваш взгляд, что нам делать с глобальным противостоянием? Потому что пока у нас стадия гражданской войны.

Виктория Федосова, заместитель директора ИСИП РУДН, политолог:

Я бы не сказала, во-первых, что это гражданская война. Все-таки силы, участники, стороны, уже вовлечены и западные страны. Но Россия здесь занимает выжидательную позицию, потому что для нас открытое столкновение с Западом, у нас многие политические деятели любят говорить на Вашингтон и прочие яркие тезисы использовать, что, мол, надо ядерным ударом все вопросы решить. Конечно, и в США, и в России большинство людей не сторонники решения вопроса таким способом. Все-таки надеются на то, что на Западе найдутся свежие головы. И критическая масса людей, которые не разделяют тезисы Байдена, администрации Белого дома, копится. Я недавно смотрела интервью одного очень известного американского психолога, он приглашает сенаторов. Майк Ли был у него в гостях. Марк Милли параллельно заявлял Такеру Карлсону о тех же вопросах, что образа победы для Запада нет. Это дает нам основание полагать, что в какой-то момент мы можем в том числе сформировать этот образ победы, исходя из ситуации на поле боя. Они же сказали, что все решится на поле боя. Эта постановка вопроса нас полностью устраивает. Мы делаем свое дело в той географической плоскости, где это очерчено. Участие западных стран, конечно, имеет место.