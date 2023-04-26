«Фыркнул, обиделся, поехал искать лучшую жизнь». Дзиодзина о «блогерах», которые готовы Родину продать
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Когда человек в чем-то не замечает проблемы, то нередко ссылается, что оно в голове. Теряя при этом существенный факт: если на эмоционально-мыслительном уровне у нас что-либо не в порядке, то в этом и состоит проблемная суть.
Ведь принято считать, что угроза ощутима, осязаема и заметна. А если она существует в плоскости мыслей, ее могут недооценивать. Этим заблуждением предпочитают воспользоваться, прибегая к способам информационно-психологических войн. Коварство этой борьбы в том, что мы толком не знаем правил. Интернет-пространство стало средой для борьбы за умы. И наблюдая за тем, как проходят волны протестов в различных странах, можно заметить наводнение блогеров, которые мигрируют из своих домов и начинают «вещать правду» издалека. Как правило, их риторика носит критикующий характер по отношению к властям и жизни на Родине, которую они якобы были вынуждены покинуть за свою честность и ценное мнение. Отличительная черта каждой подобной истории в том, что их независимый голос полностью соответствует тому, что хотели бы слышать в их «новом доме». Аналогичным образом подобные «правдолюбы» выехали из Беларуси за рубеж в 2020 году и принялись вторить риторике европейских стран.
Алена Дзиодзина:
Здесь можно отдельно говорить о мотивах каждого конкретного языка. Однако их горловая деятельность наполняла информационное пространство тех государств именно тем содержанием, что угождало статусу и риторике местных зарубежных политиков. С позиции наших врагов эти блогеры – просто функция. Ведь психологически голос «людей из народа» кажется гарантировано правдивым. Ключевой момент в том, что это обычно кажется. И за счет слов подобного рода блогеров информационное поле наполнялось небылицами о том, как живут белорусы в своей стране. Но если смотреть на историю каждого, то нередко у человека просто что-то не получилось здесь. И он таким образом фыркнул, обиделся, поехал искать лучшую жизнь на тех же исходных. Если здесь ему хотелось быть медийным, узнаваемым, популярным, для этого надо было бы что-то знать и уметь. А тут в статусе блогера принимают в какой-нибудь Польше и за критику белорусских властей одаривают тем самым нужным вниманием. Ну хоть временно! По сути продажа родной страны по цене своего тщеславия.
Едва ли такой человек останется верным и новой родине. Ведь предавать – это обычно тенденция. В то же время подобный блогер может приезжать как Троянский конь. Когда, например, сначала сквозь критику своих стран обретают доверие. А потом риторика обретает другой характер: льстивые речи в отношении приютившего государства сменяет какой-нибудь отрицательный вброс и критика нового места. В этом смысле и белорусам стоит быть осторожными с тем, что говорят о нашей стране приезжие льстивые блогеры. Ведь информационная война – это борьба без правил.