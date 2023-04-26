«Фыркнул, обиделся, поехал искать лучшую жизнь». Дзиодзина о «блогерах», которые готовы Родину продать

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда человек в чем-то не замечает проблемы, то нередко ссылается, что оно в голове. Теряя при этом существенный факт: если на эмоционально-мыслительном уровне у нас что-либо не в порядке, то в этом и состоит проблемная суть. Ведь принято считать, что угроза ощутима, осязаема и заметна. А если она существует в плоскости мыслей, ее могут недооценивать. Этим заблуждением предпочитают воспользоваться, прибегая к способам информационно-психологических войн. Коварство этой борьбы в том, что мы толком не знаем правил. Интернет-пространство стало средой для борьбы за умы. И наблюдая за тем, как проходят волны протестов в различных странах, можно заметить наводнение блогеров, которые мигрируют из своих домов и начинают «вещать правду» издалека. Как правило, их риторика носит критикующий характер по отношению к властям и жизни на Родине, которую они якобы были вынуждены покинуть за свою честность и ценное мнение. Отличительная черта каждой подобной истории в том, что их независимый голос полностью соответствует тому, что хотели бы слышать в их «новом доме». Аналогичным образом подобные «правдолюбы» выехали из Беларуси за рубеж в 2020 году и принялись вторить риторике европейских стран.