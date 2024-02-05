Камчатка становится ближе к Беларуси. Что обсудили на встрече Лукашенко с губернатором этого российского региона?

Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Солодов – губернатор Камчатского края – приехал к нам с солидной делегацией. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой серьезный. Рыбная отрасль – основа экономики Дальневосточного региона. Александр Лукашенко предлагает расширить взаимодействие в данном направлении. Впрочем, перспектив у партнеров гораздо больше. Итогом визита станет детальная дорожная карта развития сотрудничества с Беларусью. Чем выгоден Северный морской путь нашей стране? Подробности у нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Почти как дома. К приезду губернатора Камчатского края уже серьезно настроившийся на весну Минск в считаные минуты замело. Что лишь добавило атмосферности и символизма сегодняшней встрече во Дворце Независимости. Президент Беларуси Владимира Солодова в новой должности приветствуют на белорусской земле впервые. А разве скажешь?

– Такой далекий вроде бы путь. 9 часов летел?

– 9 часов, а потом в Москве пересадка. Но близкий, когда к хорошим людям. Как охарактеризовал чуть позже свой визит губернатор, за счет долгой подготовки он получился детализированным. Одна из важнейших задач его – сокращение времени, расстояния, затрат при увеличении интенсивности сотрудничества. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал и на межгосударственном уровне (взять хотя бы прошлонедельное заседание Высшего госсовета в Петербурге), и на локальном недопустимость бюрократии. Да, как минимум производителям бумаги это выгодно, но мы в Беларуси государственные интересы и выгоды превыше остальных. В эту веру мы обращаем всех наших партнеров, если они действительно настроены на сотрудничество. Иначе никак. Лукашенко – губернатору Камчатского края: «Вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям». Подробности. Здесь нам расстояние не на руку, но все можно решить. Раз уж дошли до дела. Говорят, с этим визитом можно точно сказать, что Беларусь охватила всю Россию.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края России:

Уважаемый Александр Григорьевич! В первую очередь хочу поблагодарить лично вас и всю команду за теплый прием. Мы действительно после долгого путешествия чувствуем себя дома. Я считаю, что, конечно, наш визит и символический тоже, потому что мы самый дальний регион России. И то, что мы уже активно взаимодействуем, означает, что Беларусь со всей страной дружит и активно работает. Вы вот задумывались, почему российские губернаторы так стремятся провести встречу с Президентом Беларуси? Даже в ковидные времена не было месяца, в котором бы не встречали гостей в губернаторском зале Дворца Независимости. Для нас понятно, таким образом проще и эффективнее выстраивать точечное сотрудничество в масштабах огромной страны. Для гостей же это возможность договориться не на день или два, а на гарантированную перспективу. Важный тезис о гарантиях от государства.

Президент Беларуси: инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно защищены государством – подробности. Это очень важно для молодого – Владимиру Солодову всего лишь 41 год – руководителя. Но в его ведении один из самых непростых и богатых регионов России. Амбиций и планов у него много. Мы готовы помочь реализовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С учетом ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком и мясом мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов и молочно-товарных комплексов. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания. Знаем, что везде в России направление перспективное. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. Определенные компетенции у нас есть. Вы можете уточнить. Если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта, будем рады принять участие в этом знаковом строительстве.

И пригодимся, судя по тому, как реагировал Солодов. Это второй кряду российский губернатор, с которым Президент Беларуси проводит переговоры, после визита в Россию и Ленинградскую область, понятно, воспоминания еще свежи, как и параллели. Чтобы правильно выстраивать сотрудничество, важно друг друга понимать. История, менталитет и даже климат здесь играют немалую роль. В этом смысле с тем же Петербургом мы даже не близкие, а родные. Лукашенко: «Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня». Читайте здесь. Камчатка все еще для нас непознанное. Что-то далекое, из школьных учебников и воспоминаний той же поры. Так вот те, кто сидел на «школьной камчатке», были зачастую предприимчивее отличников с первых парт. Тем более в случае с этим одаренным природой краем предпринимать есть что и на чем. Окруженный двумя морями и океанами, богатый тем, что у нас в дефиците. Лукашенко – губернатору Камчатки: будет очень правильно, если мы попробуем наладить сотрудничество. Подробности.