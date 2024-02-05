Президент Беларуси: инвестиции добросовестного бизнеса у нас надёжно защищены государством

Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Солодов – губернатор Камчатского края – приехал к нам с солидной делегацией. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой серьезный.

Вы вот задумывались, почему российские губернаторы так стремятся провести встречу с Президентом Беларуси? Даже в ковидные времена не было месяца, в котором бы не встречали гостей в губернаторском зале Дворца Независимости. Для нас понятно, таким образом проще и эффективнее выстраивать точечное сотрудничество в масштабах огромной страны. Для гостей же это возможность договориться не на день или два, а на гарантированную перспективу. Важный тезис о гарантиях от государства.