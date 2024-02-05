Президент Беларуси: инвестиции добросовестного бизнеса у нас надёжно защищены государством

Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Солодов – губернатор Камчатского края – приехал к нам с солидной делегацией. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой серьезный.
Вы вот задумывались, почему российские губернаторы так стремятся провести встречу с Президентом Беларуси? Даже в ковидные времена не было месяца, в котором бы не встречали гостей в губернаторском зале Дворца Независимости. Для нас понятно, таким образом проще и эффективнее выстраивать точечное сотрудничество в масштабах огромной страны. Для гостей же это возможность договориться не на день или два, а на гарантированную перспективу. Важный тезис о гарантиях от государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если вы что-то обнаружите на территории Беларуси выгодное для этого романтического, прекрасного края, мы готовы подключиться и сделать максимум. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно государством защищены. Об этом вы можете даже не думать и не обсуждать. Если вы решите здесь работать, все будет так, как мы с вами договоримся.
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