Лукашенко: «Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня»
Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это второй кряду российский губернатор, с которым Президент Беларуси проводит переговоры, после визита в Россию и Ленинградскую область, понятно, воспоминания еще свежи, как и параллели. Чтобы правильно выстраивать сотрудничество, важно друг друга понимать. История, менталитет и даже климат здесь играют немалую роль. В этом смысле с тем же Петербургом мы даже не близкие, а родные.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Камчатский край – это мечта любого путешественника, в том числе и меня. Будучи в Питере, в очередной раз Владимир Владимирович мне много рассказывал о Камчатке. Я его спросил про Чукотку, где он побывал – что, как? И он мне говорит: ну, такой безмолвный, тяжелый край. А вот Камчатка – это совсем другое. Это уникальный край. И вот такая романтическая картина у меня перед глазами. И я все планирую как-то посмотреть на этот край. И он меня все время приглашает, говорит: на Алтае, на Камчатке надо побывать и Байкал еще, чтобы почувствовать красоту Зауралья России мощнейшей. Поэтому, если вы против не будете, когда-нибудь я найду время для того, чтобы побывать у вас.
Камчатка все еще для нас непознанное. Что-то далекое, из школьных учебников и воспоминаний той же поры. Так вот те, кто сидели на «школьной камчатке», были зачастую предприимчивее отличников с первых парт. Тем более в случае с этим одаренным природой краем предпринимать есть что и на чем. Окруженный двумя морями и океанами, богатый тем, что у нас в дефиците.
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