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Губернатор Камчатского края рассказал о направлениях сотрудничества с Беларусью

05 февраля 2024 16:38
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Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи Владимир Солодов поделился с журналистами результатами переговоров. Так, сейчас предстоит выработать двустороннюю дорожную карту. Ее утвердит лично Президент Беларуси.

Губернатор Камчатского края рассказал о направлениях сотрудничества с Беларусью-1

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края России:
Основным направлением будет, конечно, продолжение поставок рыбной продукции, водных биологических ресурсов. Есть хорошие примеры сотрудничества, такие как компания «Санта Бремор», которая потребляет большой объем продукции с Камчатки. И новые перспективы мы наметили.

Второе направление – это обеспечение сельскохозяйственной техникой: тракторы, необходимая тяжелая техника, карьерная для горной промышленности. Все это важная опора для развития экономики на Камчатке.

Третье направление связано с развитием туризма, туристических потоков. Я выдвинул предложение, чтобы начали со школьных обменов и молодежного туризма.

Губернатор Камчатского края рассказал о направлениях сотрудничества с Беларусью-4

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# Беларусь-Россия # Экономика

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