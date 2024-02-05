Губернатор Камчатского края рассказал о направлениях сотрудничества с Беларусью

Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи Владимир Солодов поделился с журналистами результатами переговоров. Так, сейчас предстоит выработать двустороннюю дорожную карту. Ее утвердит лично Президент Беларуси.