Лукашенко – губернатору Камчатки: будет очень правильно, если мы попробуем наладить сотрудничество

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, приехал к нам с солидной делегацией. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой серьезный. И это несмотря на расстояние между Минском и Петропавловском-Камчатским около 7 300 километров.

Расстояние вовсе не преграда. И самое наглядное подтверждение этого аргумента – тесное и плодотворное сотрудничество с еще одним регионом Дальнего Востока – Приморским краем. Требует увеличения и взаимный товарооборот между Беларусью и Камчатским краем. Большую часть в нем составляет белорусский экспорт. В Камчатский край поставляем мясо-молочную продукцию, машины спецназначения, металлоконструкции. В основе импорта морепродукты. Рыбная отрасль – основа экономики Дальневосточного региона. Александр Лукашенко предлагает расширить сотрудничество в данном направлении. Это один из примеров. Перспектив у партнеров гораздо больше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Камчатский край славен своими уникальными морскими богатствами, рыбными богатствами. Наверное, это будет очень правильно и выгодно, если мы попробуем наладить сотрудничество в этой сфере. Хотя я, очень часто и много бывая и во Владивостоке, и разговаривая с другими должностными лицами, интересовался поставками в Беларусь, на это расстояние, рыбной продукции. Мне все в один голос говорят, что там можно добывать, продавать, закупать продукцию где-то поближе. Это известный маршрут, но нам хотелось бы, чтобы мы попробовали поставлять от вас эту продукцию. У нас в этом плане большой дефицит. Поэтому было бы очень выгодно. Если вы не будете против, у нас есть специалисты, которые проработают этот вопрос.

В Беларуси существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия для хранения и сортировки товаров. К вашим услугам, если в этом будет необходимость. Сами захотите что-то здесь построить – окажем соответствующую поддержку. Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. Определенные компетенции у нас есть. Если мы вам пригодимся в плане проектирования и строительства этого объекта, будем рады принять участие в этом знаковом строительстве.