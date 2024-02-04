Мезенцев: «Формируется практика экономической интеграции Беларуси и России на новых принципах»

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Наверное, было бы странно считать, что то давление, которое мы испытываем (мы – это Беларусь и Россия) со стороны коллективного Запада, – это единственный фактор, который определяет наше сближение. Как будто нет союзного договора, которому в этом году исполняется 25 лет. Как будто нет решения от 4 ноября 2021 года, задолго до каких бы то ни было попыток спекулировать в том числе на специальной военной операции со стороны Запада, когда 28 союзных программ были представлены как взаимоувязанный масштабный содержательный интеграционный документ, о реализации которого доложили премьер-министры Роман Головченко и Михаил Мишустин, вице-премьеры Алексей Оверчук и Николай Снопков на заседании Высшего госсовета, которое прошло в прошедший понедельник [29 января – прим. ред.]

Почему эксперты, добрые и не очень, глубокие и масштабные или такие люди, которые лишь только вступают на экспертную стезю, пытаются задавать нам вопросы, связывая оперативные, сиюсекундные, а порой и тактические задачи с огромным пластом стратегического видения, которое в том числе идет в реализацию положений союзного договора.

В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко обменялись ратификационными грамотами. Начался новый этап сближения и взаимодействия. После этого были разные этапы интеграции. Были разного масштаба споры – безусловно, это так. Но в стратегическом плане никто никогда под сомнение систему отношений Беларуси и России как братских стран и братских народов просто не ставил. А сегодня то давление, которое мы испытываем, заставляет более оперативно, более точно и четко искать практические ответы в реальных секторах экономики. Да, и умножая сотрудничество. Да, определяя новые логистические маршруты для поставки белорусских товаров через порты Балтики и магистрали Северо-Запада. Да, сегодня идет более успешная работа по импортозамещению, формированию производственных цепочек, исключая все более и более элементы ненужной нам конкуренции.

На Высшем госсовете было принято решение, подтверждающее новую практику промышленной политики. Уход от формирования барьеров и переход к безбарьерной среде на поставку комплектующих из России в Беларусь, из Беларуси в Россию.

Сделано очень много. Но это совершенно не значит, что это ответное давление Западу. Учет – да. Прогноз ситуации – да. Но стратегически, фундаментально все было решено значительно задолго до прихода Макронов, Байденов, Фон дер Ляйен на их посты. Тем более что история перелистнет эти страницы, когда эти люди определяли и влияли на политику Евросоюза, а отношения России и Беларуси на протяжении столетий прошли испытание временем. И важнейший экзамен, который сдали народы Беларуси и России, народы Советского Союза, – это Победа в Великой Отечественной войне, которую пытаются у нас отнять, памятники – сломать, память – стереть, сердца – вырвать. Не пройдет, не получится. Так не будет.