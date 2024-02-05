«Самый главный вызов – это расстояние». Губернатор Камчатки о сотрудничестве с Беларусью
Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси никак не должна препятствовать дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом 5 февраля шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко – губернатору Камчатки: будет очень правильно, если мы попробуем наладить сотрудничество.
Перспективное направление касается обеспечения Камчатского края сельскохозяйственной и карьерной техникой. Готовы белорусы предоставить необходимое оборудование для животноводческих комплексов и молочно-товарных ферм. После встречи с Александром Лукашенко губернатор Камчатского края поделился подробностями переговоров с журналистами. Владимир Солодов отметил, что итогом визита станет детальная дорожная карта развития сотрудничества с Беларусью.
Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:
Камчатка сегодня – это восточные ворота Северного морского пути. Позволяют сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реальная альтернатива Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 миллионов тонн. А когда мы говорим о сотрудничестве с Беларусью, конечно, самый главный вызов – это расстояние. Оно может быть преодолено Северным морским путем, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов. А Камчатка – это главный рыболовный регион Российской Федерации и один из важнейших регионов промысла в мире. И встречные поставки сельхозпродукции, продовольственных товаров, товаров лакокрасочной отрасли могут обеспечить грузооборот. Договорились, что вместе будем прорабатывать всю логистику, включая развитие портов Мурманской области вместе с моим коллегой Андреем Владимировичем Чибисом, губернатором Мурманской области, чтобы сделать доступнее и ближе наши регионы.
Говорили на сегодняшней встрече и о сотрудничестве в сфере туризма. Камчатка популярна среди путешественников. Посетить Камчатку российский губернатор пригласил и Александра Лукашенко. Президент признался, что побывать на полуострове – его мечта.