«Самый главный вызов – это расстояние». Губернатор Камчатки о сотрудничестве с Беларусью

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края:

Камчатка сегодня – это восточные ворота Северного морского пути. Позволяют сделать логистику в два раза дешевле и в два раза короче. Это реальная альтернатива Суэцкому каналу. В этом году грузооборот превысил 20 миллионов тонн. А когда мы говорим о сотрудничестве с Беларусью, конечно, самый главный вызов – это расстояние. Оно может быть преодолено Северным морским путем, доставляя в Беларусь востребованную продукцию в виде водно-биологических ресурсов. А Камчатка – это главный рыболовный регион Российской Федерации и один из важнейших регионов промысла в мире. И встречные поставки сельхозпродукции, продовольственных товаров, товаров лакокрасочной отрасли могут обеспечить грузооборот. Договорились, что вместе будем прорабатывать всю логистику, включая развитие портов Мурманской области вместе с моим коллегой Андреем Владимировичем Чибисом, губернатором Мурманской области, чтобы сделать доступнее и ближе наши регионы.