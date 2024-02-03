Вернуть в реальность! Украина в Союзном государстве – это возможно? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Смотрите на РТР-Беларусь 4 февраля в 22:00 сразу после аналитической программы «Акценты».

Союз нерушимый. Как Беларусь и Россия сорвали планы глобалистов развалить окончательно великое и единое пространство?