Вернуть в реальность! Украина в Союзном государстве – это возможно? Анонс «САСС уполномочен заявить»
Какую роль сыграло Союзное государство в жизни Беларуси и России? Какие перспективы у интеграционного объединения и будет ли расширен состав его участников? На эти и другие вопросы ответят эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Смотрите на РТР-Беларусь 4 февраля в 22:00 сразу после аналитической программы «Акценты».
Союз нерушимый. Как Беларусь и Россия сорвали планы глобалистов развалить окончательно великое и единое пространство?
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Стратегически фундаментально все было решено значительно задолго до прихода макронов, байденов, Фон дер Ляйен на их посты.
Ограничится ли Союзное государство только двумя участниками?
Наталья Никонорова, депутат Парламентского собрания союза Беларуси и России, член Совета Федерации Федерального собрания России:
Те результаты, которые сегодня показывает Союзное государство, должны быть привлекательными для присоединения новых участников.
Дмитрий Егорченков, политолог, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН (Россия):
То, что от Украины останется, та Украина, которая будет новая, должна еще, в принципе, давайте откровенно, заслужить право на вхождение в состав Союзного государства.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления белорусского общества «Знание»:
На той территории, которая находится под контролем киевского режима, живут люди, симпатизирующие нашему союзу. Там те же люди, которые считают, что если бы Украина присоединилась, не было бы трагедии украинского народа.
Наталья Никонорова:
Поэтому мы должны вернуть этих украинцев в реальность в первую очередь.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь смотрите в воскресенье, 4 февраля, в 22:00.