Лукашенко – губернатору Камчатского края: «Вы приехали к самым порядочным и надёжным для любого россиянина людям»
Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Солодов – губернатор Камчатского края – приехал к нам с солидной делегацией. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой серьезный.
Как охарактеризовал чуть позже свой визит губернатор, за счет долгой подготовки он получился детализированным. Одна из важнейших задач его – сокращение времени, расстояния, затрат при увеличении интенсивности сотрудничества. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал и на межгосударственном уровне (взять хотя бы прошлонедельное заседание Высшего госсовета в Петербурге), и на локальном недопустимость бюрократии. Да, как минимум производителям бумаги это выгодно, но мы в Беларуси государственные интересы и выгоды ставим превыше остальных. В эту веру обращаем всех наших партнеров, если они действительно настроены на сотрудничество. Иначе никак.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если едешь к хорошим людям, то расстояние уменьшается. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приехали к самым порядочным и надежным для любого россиянина людям. Я убежден: нам удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить наши отношения. И тем самым мы добьемся того, что продукция, которую мы поставляем туда и обратно, будет намного дешевле.
Лукашенко – губернатору Камчатки: будет очень правильно, если мы попробуем наладить сотрудничество. Подробности.