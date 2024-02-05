Камчатка становится ближе к Беларуси. Географическая отдаленность в 7 300 километров не помешает близкой дружбе и сотрудничеству. О взаимодействии с этим российским регионом сегодня, 5 февраля, шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Солодов – губернатор Камчатского края – приехал к нам с солидной делегацией. Это наглядно говорит о том, что к совместной работе настрой серьезный.