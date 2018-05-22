Новые руководители Академии управления, БГУИР и БрГТУ. Кадровый вторник у Президента

Новости Беларуси. 22 мая – кадровый день у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси, назначая послов: «Я буду ждать от вас конкретных результатов»

Академию управления при Президенте возглавил Геннадий Пальчик. Новый ректор – в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Им стал Вадим Богуш – ранее первый заместитель министра образования. Именно этот вуз активно готовит кадры, которым предстоит принимать участие в развитии цифровой экономики.

Геннадий Пальчик, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Требования к Академии управления очень высокие. Если говорить о задачах – четко определиться с целями деятельности Академии управления, с содержанием, учебными планами, программами, которые будут предлагаться. Предстоит серьезная аналитическая работа, потому что содержание должно быть современным, востребованным. Немаловажная роль будет к тому профессорско-преподавательскому составу, который будет реализовывать и препроводить занятия.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Ключевые поручения — это обеспечить современный уровень подготовки кадров и организовать новые формы взаимодействия, в том числе и с заказчиками кадров. Для того, что в Белорусском государственном университет информатики и радиоэлектроники расширялась подготовка по перспективным направлениям, которые нужны сфере информационных технологий и развитию нашей страны. В Беларуси обновлена местная вертикаль власти. Какие задачи поставил Президент?