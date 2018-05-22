Президент Беларуси, назначая послов: «Я буду ждать от вас конкретных результатов»

Так, послом в Швеции стал Дмитрий Мирончик, сотрудничество с Болгарией, Грецией и Кипром развивать предстоит Александру Лукашевичу, Вячеслав Качанов возглавит наше диппредставительство в Эстонии. Как отметил Александр Лукашенко, уровень отношений Беларуси со скандинавскими странами неоправданно низкий. С Эстонией, как и с Болгарией, наш товарооборот превышает 100 миллионов долларов. Но это далеко не предел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И Эстония, и Болгария – это близкие нам государства. Они хорошо к нам относятся, и люди там понимают, знают Беларусь. В Швеции будет немного сложнее, но, наверное, и там уже определенный поворот в сторону Беларуси произошел. И эта тенденция будет усиливаться. Но со скандинавскими странами мы имеем неоправданно низкий уровень отношений, а учиться у них можно многому: у финнов, шведов, норвежцев. Начиная от деревообработки и заканчивая хоккеем на злобу дня.

Послам в этих странах работы хватит. Швеция для нас страна очень важная. Не важно, что там некоторые политики слишком уже политизировались, всякое бывает. Но выстраивать отношения с ними надо. Я буду ждать от вас конкретных результатов. Вы знаете, что положительное сальдо в товарообороте – это аксиома, мы на это должны работать. Все будет хорошо, если будет экономика.