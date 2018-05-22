В Беларуси обновлена местная вертикаль власти. Какие задачи поставил Президент?
Новости Беларуси. 22 мая кадровый день у Президента Беларуси. Александр Лукашенко поставил задачи перед новыми руководителями местных органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси, назначая послов: «Я буду ждать от вас конкретных результатов»
Сегодня председателем Кобринского райисполкома стал Михаил Гришкевич, ранее он возглавлял хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе. Ему предстоит обратить внимание на экспорт продукции, разгрузку складов. Александр Каминский будет руководить Ляховичским регионом, до этого он работал в должности заместителя председателя райисполкома. Местную власть глава государства ориентирует в том числе на развитие сферы обслуживания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы должны помнить, что вы должны быть хозяевами на районе. Для хозяина должны быть соответствующие инструменты и рычаги, поэтому я требую, чтобы была и строительная организация, что бывшая райсельхозтехника работала (ныне райагросервис), чтобы оказывали услуги не только сельскохозяйственным предприятиям и промышленным на месте, но и людям, населению. Там, топор заточить, отремонтировать, нож заточить, не все это могут. У нас раньше же эти услуги оказывались, хотя и раньше в населенных пунктах, в домах были специалисты, которые спокойно могли этим заниматься. Сейчас этого нет.
Надо доводить до ума предприятия сервиса. Это и бытовое обслуживание, и швейные, парикмахерские, чтобы мы могли обслуживать людей. Чтобы деньги людей оставались максимально там. Я не говорю уже о торговле. Вы живете в районах, вам придется этим заниматься.
Хочу повторить: ни в коем случае не допускайте правонарушений. Мы очень жестко контролируем сейчас всю вертикаль власти. Особенно по проявлению коррупции.
Предприятия в основном у вас сельскохозяйственные, вопросы сельского хозяйства, вы их знаете. Они от вас никуда не уйдут. Работа с людьми и порядок, дисциплина, железный порядок на местах. Все инфраструктурные цеха и подразделения в каждом хозяйстве должны быть: машинный двор, зерноток или несколько их, фермы. Все огорожено, все в порядке, все чистенько, пусть даже старые и технологии. Этого не будет – значит работы нет.