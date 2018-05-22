Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост Президента Венесуэлы

22 мая 2018 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил», – говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного белорусско-венесуэльского диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. «Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство», – отметил Александр Лукашенко.

Он заверил, что в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.

Александр Лукашенко также пожелал Николасу Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы. 

# Беларусь-Венесуэла # Александр Лукашенко # Николас Мадуро

Другие новости рубрики

Все новости
Интеграция во всех сферах: чем запомнился саммит ЕАЭС в Сочи
20 мая 2018 16:41

Интеграция во всех сферах: чем запомнился саммит ЕАЭС в Сочи

Визит завершился на высокой ноте. Главные итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Таджикистан в большом репортаже СТВ
20 мая 2018 13:11

Визит завершился на высокой ноте. Главные итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Таджикистан в большом репортаже СТВ

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран
18 мая 2018 18:38

Эмомали Рахмон подарил Александру Лукашенко корзину белых роз в честь дружбы глав государств и двух стран