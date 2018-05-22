Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост Президента Венесуэлы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро c переизбранием на пост Президента Боливарианской Республики Венесуэла. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской Революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил», – говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь серьезно настроена на дальнейшее развитие конструктивного белорусско-венесуэльского диалога и взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. «Уверен, реализация согласованных совместных планов позволит в ближайшей перспективе значительно укрепить межгосударственное стратегическое партнерство», – отметил Александр Лукашенко.

Он заверил, что в лице Беларуси Венесуэла имеет надежного соратника и союзника на двустороннем и многостороннем уровнях.

Александр Лукашенко также пожелал Николасу Мадуро здоровья и плодотворной работы на благо братского народа Венесуэлы.