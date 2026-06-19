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Новости по тегу #Александр Лукашевич

После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском
19 июня 2026 16:51

После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском

Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета
27 февраля 2026 14:58

Мыслят гораздо прагматичнее – о женщинах руководителях поговорили с депутатом Мингорсовета

Как повысить престиж рабочих профессий – рассказал депутат Мингорсовета
27 февраля 2026 14:33

Как повысить престиж рабочих профессий – рассказал депутат Мингорсовета

Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах
21 февраля 2025 14:26

Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах

Юрий Шевцов об игре с норвежцеми: взяли два очка, которые нам дают очень хорошие шансы для выхода из группы
05 января 2021 20:24

Юрий Шевцов об игре с норвежцеми: взяли два очка, которые нам дают очень хорошие шансы для выхода из группы

Судья открытого чемпионата Беларуси по фехтованию: спортсмены все готовы, видно, что ребята продолжали тренироваться
23 октября 2020 20:17

Судья открытого чемпионата Беларуси по фехтованию: спортсмены все готовы, видно, что ребята продолжали тренироваться

Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко
10 июня 2019 13:33

Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами
28 мая 2019 17:26

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ
27 февраля 2019 08:01

Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ

Катание на собачьих упряжках, снегоступинг и брумбол: какие зимние развлечения популярны в Минске
01 февраля 2019 07:38

Катание на собачьих упряжках, снегоступинг и брумбол: какие зимние развлечения популярны в Минске

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»
09 декабря 2018 20:49

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Кадровый вторник. Какие поручения дал Александр Лукашенко назначенным руководителям
22 мая 2018 17:30

Кадровый вторник. Какие поручения дал Александр Лукашенко назначенным руководителям