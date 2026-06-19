Новости по тегу #Александр Лукашевич

Постоянные полномочные представители отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции.
«За очень редким исключением законодательство позволяет женщинам работать практически по всем профессиям».
Мы всегда привыкли считать, что для наших людей большую ценность играет заработная плата. В моем понимании очень большую роль играет моральный климат.
На собрание с жителями дома пришли порядка 140 человек.
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