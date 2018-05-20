Интеграция во всех сферах: чем запомнился саммит ЕАЭС в Сочи

Новости Беларуси. Международное сотрудничество. Очевидно, именно эта тема на неделе стала заглавной в политической жизни страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан, Эквадор, Китай. С лидерами и представителями этих государств лично встретился Президент Беларуси. Спектр обсуждаемых вопросов чрезвычайно широк, но лейтмотив каждого разговора – укрепление взаимодействия. Как двустороннего, так и многовекторного.

Открылась неделя саммитом ЕАЭС в Сочи. Просто сказать о значимости для Беларуси этого интеграционного образования – ничего не сказать. Достаточно вспомнить, как все начиналось – Союзное государство, Таможенный союз. Наша страна последовательно и целенаправленно выступает за интеграцию. Конечно, на паритетных основах.

Чего скрывать – интерес не столько политический, сколько экономический: именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. И только вместе есть шанс справиться с внешними, да и внутренними вызовами. Но применительно к ЕАЭС пока это больше теория, чем практика. Действовать сообща не всегда получается. С одной стороны, объяснить это не составляет труда – экономики разные, каждое государство блюдет национальный интерес. И не было бы в этом ничего из ряда вон, если бы этот самый национальный интерес не сужался до корпоративного и даже личного. Ведь в этом случае речь, как правило, о сиюминутной выгоде, которая в итоге не дает реализовать долгосрочные стратегии, призванные заложить основу и развить новую экономическую реальность.

Ольга Коршун, СТВ:

Сочи уникальное место, где за день можно прокатиться на горных лыжах и под парусом. Настоящая туристическая Мекка. Но в эти дни Черноморское побережье – центр большой политики. В Сочи проходит саммит Евразийского экономического союза. Россия в 2018 году председательствовала в ЕАЭС, ей и принимать итоговое заседание. На встречу прилетел и Александр Лукашенко.

В расписание курортного городка вмешалась большая политика. А на набережной Адлера изумленные прохожие провожали взглядом столь высоких гостей. Лидеры стран-членов ЕАЭС в Сочи приехали, конечно, не отдыхать. На повестке дня – около полутора десятка вопросов, касающихся экономического объединения. Такие встречи проходят ежегодно. Прошлый саммит принимал Бишкек. Но сочинская встреча с самого начала держала интригу.

Премьер-министр Армении занимает место рядом с Президентом Беларуси. Дружеский жест Александра Лукашенко – похлопывание по плечу. Никола Пашиняну поддержка не помешает, ведь даже протокол для него в новинку. Дело в том, что премьер-министр Армении впервые на таком саммите и ни с кем из лидеров лично незнаком. Признается, до этого белорусского Президента видел только по телевизору. А в Сочи хорошая возможность – наладить личный контакт и задать вектор двусторонних отношений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я с вашим президентом разговаривал в Ереване и попросил его, чтобы он принял наших журналистов, чтобы мы видели и знали, что происходит в режиме реального времени. Мы получили объективную картину, белорусское телевидение самое объективное. Я вам за это благодарен, поздравляю с избранием на должность премьер-министра. На нас вы можете рассчитывать, как и прежде. Наша политика в отношении очень близкого нам – армянского народа – никогда не изменится.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:

Отношения между Беларусью и Арменией традиционно хорошие. Я думаю, что они всегда будут на высоком уровне. Когда видел в Ереване столько белорусских журналистов, было очень приятно. Вы очень точно заметили, что важно получить информацию. Никол Пашинян сам в прошлом журналист – понимает, в чем сила слова. Особенно в напряженные моменты. Новые выборы премьера в Армении прошли в начале мая. Как проявит себя новый лидер, саммит в Сочи стал проверкой на прочность.

Алексей Беляев, политолог:

Армения находится в сложной ситуации: она окружена кольцом недружественных государств. Есть серьезная проблема непризнанного Нагорного Карабаха и то, что Армения является участником ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, все позволяет поддерживать мир, безопасность в этом регионе.

Уже за круглым столом Армения подтвердила курс на интеграцию. ЕАЭС останется в прежнем составе, хотя нет. Объединение ждет пополнение. Молдова получила статус страны-наблюдателя. Это произошло впервые за время существования ЕАЭС и говорит о том, что экономический союз – живое объединение, которые ищет разные формы взаимоотношений с внешним миром.

Владимир Путин, Президент России:

На этой неделе в Астане планируется подписать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и временное соглашение об образовании зоны свободной торговли с Ираном. Продолжаются переговоры по заключению договоренностей с Израилем, Сербией, Сингапуром, в скором времени стартуют аналогичные переговоры с Египтом и Индией. ЕАЭС и Иран буквально через пару дней после саммита подписали соглашение сроком на 3 года. Да, объединение развивается. Только за январь-февраль взаимная торговля выросла на почти на 15%. Но в то же время многие договоренности существуют только на бумаге. А ЕАЭС пока работает не в полную силу.

Александр Лукашенко:

Сегодня именно региональные интеграционные объединения создают предпосылки для роста мировой экономики. А мы вместо того, чтобы свободно торговать, закрываемся друг от друга. Более того – обмениваемся взаимными претензиями даже в средствах массовой информации, рискуя международным авторитетом союза. Нурсултан Абишевич приводил хороший идеологический пример, когда нам хватает проблем со стороны, мы еще создаем друг для друга проблемы. Надо в этой ситуации, когда предпринимается давление со стороны на союз, надо сплотиться и, сделав определенные выводы, извлечь интерес для наших стран. К сожалению, опять не готовы к обсуждению на высшем уровне программы формирования общего рынка газа и нефтепродуктов, надеемся, что хотя бы к концу текущего года поставим подписи под этими основополагающими документами. И не надо тут подозревать Беларусь, что это только в ее интересах. Мы договаривались, что решим этот вопрос. Значит, его надо решать.

В Сочи Александр Лукашенко впервые в 2018 году встретился с Владимиром Путиным. Конечно, разговор начинается с поздравлений в адрес российского коллеги. Владимир Путин в 4 раз стал президентом России. Дальше – детали взаимоотношений. Александр Лукашенко пригласил Владимира Путина посетить осенью Могилёв Буквально первые плоды белорусско-молдавского сотрудничества Александр Лукашенко обсудил с Игорем Додоном. Президент Беларуси в апреле посещал Молдову с официальным визитом. В Сочи собрали первый политический урожай. Беларусь и Молдова отмечают динамику роста в торговле

Саммит в Сочи на первый взгляд обошелся без сенсаций. Но акценты расставлены. Дальнейшая интеграция во всех сферах – от логистики до промышленности.

Сергей Кизима, политолог:

Принято решение о создании Советов министров, комитетов, которые будут на регулярной основе встречаться по сельскому хозяйству. Мы же мечтаем, чтобы сельскохозяйственные товары перемещались спокойно, это нововведение позволит прийти к этому быстрее.

В рамках ЕАЭС страны сотрудничают в разных сферах. В том числе, в энергетической. В это время в Сочи, правда, уже на другом крупном форуме, как раз обсуждали сотрудничество в сфере атомной энергетики. Ольга Коршун:

Более 60 стран, свыше 3000 участников. Сочи собирает атомщиков со всего мира. Как использовать энергию будущего или уже настоящего – общий вопрос для всех.

На «Атомэкспо» привезли технические новинки и белорусы. Китай и ОАЭ уже заинтересовались, к примеру, вот этим аппаратам. Он реагирует на малейшие изменения в воздухе. А Беларусь, несмотря на статус новичка в энергетическом мире, уже заявила о себе.