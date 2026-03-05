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Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения

05 марта 2026 07:44
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В Беларуси высоко ценят личный вклад Александра Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения-2

«То чувство взаимопонимания, которое существует между нашими народами, является прочным фундаментом для продолжения конструктивного межгосударственного диалога», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что поддержание доверительных связей будет и в дальнейшем служить реализации потенциала партнерства между двумя странами.

# Александр Лукашенко # Александр Вучич

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