Лукашенко поздравил Президента Сербии Александра Вучича с днем рождения

В Беларуси высоко ценят личный вклад Александра Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси высоко ценят личный вклад Александра Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Сербии с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«То чувство взаимопонимания, которое существует между нашими народами, является прочным фундаментом для продолжения конструктивного межгосударственного диалога», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко убежден, что поддержание доверительных связей будет и в дальнейшем служить реализации потенциала партнерства между двумя странами.