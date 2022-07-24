Про первое ближневосточное турне Байдена – почему Белый дом терпит неудачу за неудачей?

Встреча лидеров России, Турции и Ирана на неделе состоялась в Тегеране. В это же самое время происходил визит Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, которые как раз выступают геополитическими противниками Ирана. Но никаких успехов у Байдена в этом направлении отмечено не было. Он уехал с Ближнего Востока ни с чем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему Белый дом терпит неудачу за неудачей и куда еще податься Байдену – подробнее расскажет Валерия Попкова. Первое ближневосточное турне Байдена было призвано решить сразу несколько актуальных для США вопросов. Вот только на деле путешествие американского президента оказалось, мягко говоря, провальным. Первыми это заметили свои же журналисты. Заголовки местных газет были разными, но суть одна: президент вернулся с пустыми руками.

В центре внимания турне был энергетический вопрос. Так как именно рост цен на энергоносители привел к рекордной инфляции в США. Байден отчаянно пытался убедить Саудовскую Аравию увеличить экспорт нефти и газа. Во-первых, чтобы снизить стоимость бензина на американских заправках, во-вторых, нанести болезненный удар по российской экономике.

Джо Байден, президент США:

Я делаю все возможное, чтобы увеличить поставки в Соединенные Штаты Америки, и я ожидаю, что это произойдет. Саудовская Аравия разделяет эту безотлагательность, и, основываясь на наших сегодняшних обсуждениях, я ожидаю, что в ближайшие недели мы увидим дальнейшие шаги.

Вот только Эр-Рияд, кажется, так не считает. Местная монархия еще помнит предыдущую американскую электоральную кампанию, во время которой тогда еще кандидат Байден непредусмотрительно обещал превратить Королевство в изгоя, высказываясь о крайне низкой ценности Саудовской Аравии для мира и США. Однако именно от этого правительства американский президент сегодня ждет решения своих энергетических вопросов.

Хотя рассчитывать на восточную сказку не приходится. Даже если на юго-западе Азии нарастят поставки, то они вряд ли смогут значительно повлиять на ситуацию. Эр-Рияд не собирается отклоняться от своей установленной энергетической и внешней политики в пользу интересов США, так как соглашение о добыче с Россией в рамках ОПЕК намного важнее.

Фейсал бен Фархан Аль Сауд, министр иностранных дел Саудовской Аравии:

Система ОПЕК работает над тем, чтобы следить за ситуацией на рынке и удовлетворять его потребности. Переговоры о добыче ОПЕК проходят внутри этой организации. Конечно, мы прислушиваемся ко всем выступлениям друзей-партнеров по всему миру, особенно тех, которые являются потребителями.

Еще одной задачей рабочей командировки Байдена стало укрепление сотрудничества с Ближним Востоком. Но и эта попытка оказалась тщетной. Еще перед поездкой американские СМИ предполагали, что Вашингтон хочет создать военный союз, включающий государства Персидского залива и Израиль. Своего рода ближневосточное НАТО. К такой идее Вашингтона отнеслись довольно холодно. Премьер-министр Ирака заявил, что страна не присоединится к какому-либо региональному военному союзу. В Саудовской Аравии и вовсе о таком не слышали. Вместе с этим провалилась и попытка США вытеснить Китай и Россию с Ближнего Востока. Байден заявлял, что Америка не уйдет с региона и не оставит вакуум для России и Китая.

Джо Байден:

Мы сделали ошибку, отказавшись от влияния на Ближнем Востоке. Я собираюсь встретиться с девятью другими главами государств. Не только в Саудовской Аравией. На карту поставлено так много вопросов. И мы можем продолжать лидировать в регионе, а не создавать вакуум, который заполняется Китаем и Россией, вопреки интересам как Израиля, так и США и многих других стран.

Но в нынешних условиях больше похоже, что он принимает желаемое за действительное. Кроме того, Байден закрывает глаза на прошлое. А вот Ближний Восток все помнит. За последние десятилетия США разрушили многие страны и оставили их с многочисленными кризисами. В Сирии уже больше 10 лет не прекращается война. Само присутствие США в стране, по мнению жителей, является проявлением терроризма.

Абдулхаким Аллави, местный житель:

Это оккупанты, которые незаконно пришли в нашу страну и разграбили нашу нефть и продовольственные ресурсы. Сейчас в нашей стране не хватает хлеба, у нас нет нефти, а в наших машинах нет бензина или дизеля. Они пришли здесь и систематически уничтожали нашу страну и молодежь.