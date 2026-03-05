В Латвии электричество подорожало на 83%

Это признали даже в компании «Латвэнерго», которая является главным поставщиком электроэнергии в стране. Там согласились, что такое повышение повлияло как на бюджеты граждан, так и на расходы предприятий. Только помочь ничем не могут. Но заявили, что виноваты во всем – погода, техническое состояние всей энергосистемы и тарифы на газ. Из-за аномально низких температур повысилось потребление энергоносителей. При этом гидроэлектростанции не смогли удовлетворить спрос на электричество. Приток воды на ГЭС был значительно ниже среднего уровня. Также ситуация осложнялась постоянными техническими проблемами и ремонтными работами оборудования, что делало невозможным импорт более дешевой электроэнергии из соседних регионов. Рост цен также связан с тем, что страны Балтии вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ, отключившись от Беларуси и России в начале 2025 года.