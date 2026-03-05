В Минской области планируют высадить почти 1,5 млн цветов

К весеннему озеленению активно готовятся жилищно-коммунальные службы. Так, в Минской области в этом сезоне планируется высадить почти полтора миллиона цветов, более 13 тысяч деревьев и около 19 тысяч кустарников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас зеленые насаждения дозревают в теплицах – за ними ежедневно ухаживают специалисты, чтобы в апреле приступить к масштабным посадкам. Особое внимание в этом году – многолетникам: их количество увеличили – выращено свыше 70 тысяч экземпляров. В Клецком районе, например, городские клумбы весной украсят тюльпаны, виолы и бархатцы.

Владимир Ермашевич, заместитель директора по коммунальным вопросам и идеологической работе Клецкого ЖКХ:

В настоящее время мы работаем над теми цветами, которые тоже однолетники, но которые уже более теплолюбивые. Идет посадка их под дальнейшую пикировку. Подготовлено к посадке порядка 40-50 тысяч цветов. Тюльпаны уже посажены, порядка полторы-две тысячи уже посажены на клумбах.

Также специалисты практикуют вертикальное озеленение и создают тематические цветочные композиции, делая облик населенных пунктов более выразительным. Скоро яркие растения оживят городские улицы, подарив атмосферу весны.