Техническая мысль и декоративное искусство! В Витебске открылась выставка творчества

В Витебске открылась масштабная выставка творчества, объединяющая техническую мысль и декоративное искусство: в ее рамках проходит региональный этап республиканского смотра инновационного и технического творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителям представлено более тысячи экспонатов, созданных студентами и педагогами из 40 учреждений образования. Экспозиция впечатляет разнообразием: рядом с электроникой и робототехникой можно увидеть образцы машиностроения, промышленного дизайна и даже садово-паркового искусства. Техническая часть выставки демонстрирует путь от привычных бытовых предметов к смелым инженерным решениям. Например, Витебский государственный технический колледж представил компактный лазерный станок с числовым программным управлением – разработка отличается своей новизной и доступностью.

Андрей Бардашевич, студент Витебского государственного технического колледжа:

Он выжигает по дереву, то есть можно картинки любые, логотипы выжигать на этом станке. Мощность небольшая, то есть дерево он не прожигает, делает просто красивые рисунки. Новизна в том, что он компактный, то есть он не настолько большой, как его аналоги. И удобно подключается через Wi-Fi, через USB, можно вставить флешку даже.

Особую атмосферу выставке придает тематическое посвящение Году белорусской женщины: эта идея прослеживается во многих работах, где авторы воплощают образ женщины-хранительницы, вдохновительницы и созидательницы. Отдельного внимания достойна коллекция Полоцкого государственного химико-технологического колледжа – она погружает зрителя в мир славянской мифологии.

Наталья Дахина, мастер производственного обучения Полоцкого государственного химико-технологического колледжа:

Название коллекции «Нити Макоши» говорит о том, что из глубин славянской мифологии есть такая богиня Макош. Для того, чтобы воплотить не только образ самой богини, а и ее последователей, мы использовали, конечно, и традиционные какие-то направления – это и натуральность: натуральный лен, и вышивка, выбирались элементы белорусского национального узора, отделка. Все, что нас вдохновляло на вот это вот творчество – это работа целой команды.