В Пекине открылась 4-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва

В Китае официально дан старт «двух сессий». В Доме народных собраний в Пекине открылась 4-я сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На открытии присутствовали председатель КНР Си Цзиньпин и другие партийные и государственные руководители страны. Первым делом рассмотрена и принята повестка дня события. Председатель комитета Ван Хунин выступил с докладом о работе Бюро.

Ван Хунин, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая:

2025 год стал важным этапом в продвижении модернизации в китайском стиле. Перед лицом сложной международной обстановки и непростых внутренних задач по продвижению и реформ, Центральный комитет Коммунистической партии Китая, ядром которого является товарищ Си Цзиньпина, сплотил всю партию и народы всех этнических групп Китая, повел их на преодоление трудностей и на решительное движение вперед. Он учитывал как международные, так и внутренние приоритеты. В результате основные цели социально-экономического развития на год были выполнены.

Экономика Китая продолжает демонстрировать инновации и высокие достижения, несмотря на вызовы, добиваясь новых результатов в развитии производительных сил нового качества. Новые шаги сделаны в реформах и открытости. Благосостояние народа получило дальнейшую защиту. Социальная стабильность – сохранена. Экономическая мощь Китая, научно-технический потенциал, оборонные возможности и совокупная национальная мощь поднялись на новую высоту, и достигнуты новые твердые успехи в продвижении модернизации в китайском стиле.

Отметим, участие в сессии принимают более двух тысяч политических консультантов. Они представляют различные партии, общественные группы из самых разных сфер и всевозможные национальные организации.