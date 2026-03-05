Во всех школах Беларуси пройдет единый урок о роли женщин в истории страны

В школах Беларуси сегодня, 5 марта, пройдет единый урок, посвященный роли женщин в истории страны. Занятие станет частью республиканских мероприятий, приуроченных к весеннему празднику 8 Марта, и направлено на то, чтобы напомнить школьникам о значимости женского вклада в развитие общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ученикам расскажут об исторической роли белорусских женщин – хранительниц семейных традиций, которые на протяжении веков воспитывали поколения в духе чести, доброты и стойкости. Отдельное внимание уделят женщинам, чьи имена связаны с культурой, наукой, просвещением и общественной деятельностью. Педагоги обсудят и современный образ белорусской женщины – той, кто сочетает семейные ценности с профессиональной реализацией, активно участвует в жизни общества и вносит заметный вклад в развитие страны. Такие примеры призваны помочь формировать у школьников уважение к роли женщины в семье и государстве.