Прямой эфир

Во всех школах Беларуси пройдет единый урок о роли женщин в истории страны

05 марта 2026 07:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В школах Беларуси сегодня, 5 марта, пройдет единый урок, посвященный роли женщин в истории страны. Занятие станет частью республиканских мероприятий, приуроченных к весеннему празднику 8 Марта, и направлено на то, чтобы напомнить школьникам о значимости женского вклада в развитие общества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех школах Беларуси пройдет единый урок о роли женщин в истории страны-2

Ученикам расскажут об исторической роли белорусских женщин – хранительниц семейных традиций, которые на протяжении веков воспитывали поколения в духе чести, доброты и стойкости. Отдельное внимание уделят женщинам, чьи имена связаны с культурой, наукой, просвещением и общественной деятельностью. Педагоги обсудят и современный образ белорусской женщины – той, кто сочетает семейные ценности с профессиональной реализацией, активно участвует в жизни общества и вносит заметный вклад в развитие страны. Такие примеры призваны помочь формировать у школьников уважение к роли женщины в семье и государстве.

# Женщины Беларуси # Школы Беларуси # Год белорусской женщины

Другие новости рубрики

Все новости
Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в феврале выросли на 13%
05 марта 2026 07:10

Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в феврале выросли на 13%

Руководители творческих союзов обсудили роль женщин в искусстве Беларуси
05 марта 2026 07:07

Руководители творческих союзов обсудили роль женщин в искусстве Беларуси

Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ
05 марта 2026 06:53

Качество отдыха и оздоровления! Подведены итоги работы санаториев, гостиниц и туркомплексов системы ФПБ