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ЕС оценивает миграционные риски из-за конфликта вокруг Ирана

05 марта 2026 07:46
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Эскалация вокруг Ирана все настойчивее подталкивает Европу к мысли о возможном повторении миграционных кризисов прошлого. Пока массового исхода нет, но в ЕС открыто говорят: если конфликт продолжит разрастаться, гуманитарные последствия могут стать для Европы не менее серьезным вызовом, чем сама военная напряженность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС оценивает миграционные риски из-за конфликта вокруг Ирана-2

Брюссель пытается удержать ситуацию политическими заявлениями о сдержанности, понимая, что любое расширение боевых действий автоматически ударит по европейским границам. Параллельно усиливается мониторинг маршрутов через Турцию, Южный Кавказ и Средиземноморье – именно там в 2015 году Европа столкнулась с неконтролируемым наплывом людей.

С июня вступает в силу обновленная система предоставления убежища, включающая кризисный механизм и перераспределение нагрузки между странами ЕС. Но в европейских структурах не скрывают: даже с новыми правилами резкий миграционный всплеск станет серьезным испытанием. Пока потоков из Ирана нет, однако динамика конфликта заставляет Европу готовиться к худшим сценариям. 

# Европейский союз # Конфликт на Ближнем Востоке

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