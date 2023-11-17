К чему может привести израильско-палестинский конфликт? Большой разговор с экспертами-политологами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Какие цели преследует Израиль в Газе? Надежда Сасс, СТВ:

Израиль преследует исключительно территориальные цели?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Нет, речь не о территориальных целях. Здесь большая смесь, много эмоциональной реакции, на которую вынуждено реагировать политическое руководство. Вина израильским обществом уже возлагается и на Биньямина Нетаньяху, и на начальника Генштаба, министра обороны. Рано или поздно они уйдут в отставку. Вопрос в том, что вот уже почти 80 лет мы вращаемся вокруг одной и той же темы: каким образом разделить Палестину. Другое дело, что в это оказывается замешано гораздо больше игроков, статус, международное положение, военные потенциалы, экономические потенциалы этих игроков гораздо серьезнее, чем это было в 1947-1949 годах. «Действуют по протоколам». Политолог о поведении США во время конфликтов – читайте далее. Как может дальше развернуться израильско-палестинский конфликт? Надежда Сасс:

Лидером, в силу географического положения, является Сирия. Единственная страна, где по позициям проиранских формирований прилетели ответные удары. Но при более близком рассмотрении становится ясно, что действия проиранских формирований не сумели нанести значимого урона. И нацелены в основном на выполнение цели PR...

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Я не согласен с этим. Война ведется в определенном регионе. Менталитет и людей, и войны несколько другой. Сейчас американские войска, которые оккупировали часть территории Сирии, подвергаются обстрелам со стороны Ирака шиитскими группировками. Там уже есть жертвы американских солдат. Это то, чего американское общество как огня боится и после Ирака, и после Афганистана, когда тысячи похоронок приходили. Сейчас это опять начинается. Мы в начале процесса. Я все-таки считаю, что стягивание этих сил: две авианосные группы в Средиземном море, появление в Индийском океане, одна из последних атомных лодок «Огайо». Этот колокол звонит по нам. Я убежден, что эта группировка только для того, чтобы решать проблемы, которые в той или иной степени могут возникнуть здесь. Это по поводу Украины, Крыма, это туда. Существует ли Восточный блок? Разбираемся с экспертами – подробности здесь. Почему исламские страны не перестали поставлять нефть Израилю? Надежда Сасс:

ХАМАС ожидает практических шагов от исламских стран по ситуации в Газе вплоть до остановок поставки нефти Израилю. Почему этого не происходит?

Вадим Гигин:

Потому что это невыгодно. Ближний Восток – это одно из самых циничных мест. Если посмотрите количество договоренностей и передоговоренностей, обмана друг друга, которые там за последние годы совершались, гражданская война в Ливане чего стоит… Тенденция последнего времени – это урегулирование бывших конфликтов. Иран и Саудовская Аравия, переговоры, которые шли между Саудовской Аравией с Израилем. Эта эскалация оказалась для многих государств в регионе неожиданной. Они не заинтересованы в разжигании конфликта сейчас. Читайте также: «У Китая серьезные экономические интересы». Рафаэль Ордуханян о позиции КНР в отношении Ближнего Востока «Американцы хотели устроить хаос в Старом Свете». Политологи спрогнозировали развитие событий «Затишье перед бурей». Эксперты прокомментировали обращение лидера «Хезболлы» Эксперты о нефтяном кризисе 1973 года Надежда Сасс:

В 1973 году, когда боевые действия против Израиля также открыли его арабские противники, все же монархи Персидского залива ввели нефтяное эмбарго. Вадим Гигин:

Мы помним позицию и Арабских Эмиратов, это привело к кризису 1973 года. Даже приход к власти Маргарет Тэтчер во многом был результатом этого кризиса. Это было на руку СССР и советской экономике в тот период, поскольку были открыты месторождения Западной Сибири, поставки резко возросшей в цене нефти на Запад привели к положительной инъекции для советской экономики. Сейчас обстановка другая. Эскалация не нужна ближневосточным странам. Почему нефтяные шейхи не вмешиваются в конфликт? Надежда Сасс:

Сейчас те же нефтяные шейхи ничего не делают. Бездействие вызывает достаточно много вопросов. Ссылаются они на то, что ХАМАС первый начал. Солидарность с палестинцами осталась в прошлом?