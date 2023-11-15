«Действуют по протоколам». Политолог о поведении США во время конфликтов

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Американцы действуют по протоколам. Во Вьетнаме, когда они зашли в тупик, что они сделали? Стали вьетнамизировать конфликт, то есть пытаться из него уйти. Сейчас американцы поняли, что контрнаступ провалится еще накануне его начала, когда весной пошли первые сигналы. Не надо переоценивать, ждать слишком много.

Первые контакты, как сейчас выясняется, по возможным переговорам пошли в середине июня. Они через неделю после провала первых ударов, когда стала гореть западная техника, поняли, что ничего не получится, скорее всего. А дальше позволили украинцам «попробовать». Что значит попробовать? Положить тысячи жизней ради своих интересов. И они понимают, что успеха здесь не добьются, поэтому конфликт надо переводить в затяжную стадию, замораживать его, перекладывать ответственность на Европу.

Для этого они Украину втягивают этим заявлением о том, что сейчас мы начинаем переговоры с ЕС. Вы начинаете – все, значит, это ответственность Европы. Они говорят, что в НАТО не примем, а дадим гарантии, что вы не в НАТО, но вроде и в НАТО. Смотрите, что происходит в Молдавии, практически диктатура прозападная. Они пытаются решить свои стратегические задачи тактическими методами. То есть выдавить Россию из постсоветского пространства.