«У Китая серьёзные экономические интересы». Рафаэль Ордуханян о позиции КНР в отношении Ближнего Востока

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):

Надо различать, несмотря на то, что у нас приблизительно схожая позиция, у Китая там очень серьезные экономические интересы. Давайте не будем забывать «Один пояс – один путь», один из основных маршрутов через Ближний Восток. Я уже сейчас не говорю об уникальной сделке с Ираном, 400 миллиардов на 25 лет. Весь этот комплекс вложений, который Китай инициировал изначально, под угрозой. У Китая здесь «животный» интерес. У нас здесь немного другой интерес, потому что нас это должно интересовать как влияние ситуации в Новороссии и на Донбассе.

Второе – ситуация в Сирии. Сирия – наш союзник, наша база, наш опорный пункт. Нас тоже здесь это интересует. Авианосцы находятся в нескольких сот милях от нашей базы в Сирии. Здесь конкретный интерес, финансовых и каких-то других у нас нет. На этом надо остановиться. Китай пускай решает свои проблемы сам. Если ему понадобится помощь, мы всегда придем на помощь как партнеры. Мы не союзники, у нас нет обязательств каких-то. Мы всегда будем координировать наши действия, но не более того.

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