Каринэ Геворгян: Иран признает еврейское государство или право на его существование

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Почему же действия Ирана вызывают достаточно много вопросов, множество грозных заявлений мы слышим? По факту ничего на данный момент не происходит, хотя еще достаточно много экспертов смеялись над риторикой о красных линиях, которая звучала со стороны России. Так Россия уже 24 февраля начала действие на территории государства, чьи суверенитет и границы до этого признавала. А Иран Израиль никогда не признавал и не признает. И сейчас Иран оказался бумажным тигром.
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед:
Нет, я не согласна. Во-первых, Иран не признает правящую элиту израильскую, потому что недавнее заявление министра иностранных дел Ирана о том, что Иран – сторонник резолюции ООН от 1967 года о создании двух государств – еврейского и палестинского – свидетельствует о том, что косвенно и прямо Иран намекает на то, что… Кстати, Шахский Иран признал государство Израиль, поэтому это признание Иран не отзывал. Они никогда в своих медиа и в политических заявлениях не говорят «государство Израиля» или «еврейское государство», они называют это сионистским режимом именно в том изводе, который на сегодня осуществляет нынешнее израильское руководство. Поэтому само по себе это заявление о двух государствах свидетельствует о том, что Иран признает еврейское государство или право на существование еврейского государства.
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