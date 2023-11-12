Каринэ Геворгян: Иран признает еврейское государство или право на его существование

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Почему же действия Ирана вызывают достаточно много вопросов, множество грозных заявлений мы слышим? По факту ничего на данный момент не происходит, хотя еще достаточно много экспертов смеялись над риторикой о красных линиях, которая звучала со стороны России. Так Россия уже 24 февраля начала действие на территории государства, чьи суверенитет и границы до этого признавала. А Иран Израиль никогда не признавал и не признает. И сейчас Иран оказался бумажным тигром.