«Белорусское фехтование спасла Россия». Интервью с главами федераций фехтования двух стран

Минск принимает Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. На кону – 16 комплектов наград, на которые претендуют сильнейшие мастера клинка Беларуси и России.
Для нашей команды данный старт – последняя проверка сил перед чемпионатом Европы. Отметим, что на сегодня наши спортсмены допущены ко всем международным стартам в нейтральном статусе, включая командную борьбу. Сегодня белорусы заметно прибавили, и это случилось благодаря российским спаррингам.
В студии «Спорттаймера» председатель Белорусской федерации фехтования Виталий Соколовский и президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Сколько сборы самые длинные длились?
Ильгар Мамедов, президент федерации фехтования России:
Раньше вообще длились не меньше 21 дня. Длинные сборы.
Юлия Силипицкая:
Что за сборы успевали сделать?
Ильгар Мамедов:
Все успевали. И потренироваться, и устать, и отдохнуть, и повеселиться, и режим нарушить. Многократно.
Юлия Силипицкая:
В 79-м году вам было 13 лет, если приблизительно так. В 84-м у вас уже был, в общем-то, такой достаточно активный возраст, когда вы занимались спортом, правильно?
Ильгар Мамедов:
Да, конечно.
Юлия Силипицкая:
«Игры дружбы» вы должны были застать, да? Тогда тот период, сложный период, когда тоже было отстранение Советского Союза. Оно чем-то схоже, витки истории, они повторяются, да?
Ильгар Мамедов:
В той ситуации решение было принято такое, политическое общее – не ехать. Сейчас было решение отдано федерациям – ехать, не ехать. Моё мнение было, что нас таким образом пытались разделить. На хороших для Запада и на плохих для Запада. Я как главный тренер, который уже с 2010 года на пенсии, мы три года, три месяца не имеем никакого доступа к международным соревнованиям. На конгрессы Международной федерации я еду, у меня табличка с флагом, фамилия моя, я голосую, выступаю, мне хлопают. То есть на конгресс я езжу с флагом, а как главный тренер никуда не езжу, дома сижу.
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