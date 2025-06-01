«Белорусское фехтование спасла Россия». Интервью с главами федераций фехтования двух стран

Для нашей команды данный старт – последняя проверка сил перед чемпионатом Европы. Отметим, что на сегодня наши спортсмены допущены ко всем международным стартам в нейтральном статусе, включая командную борьбу. Сегодня белорусы заметно прибавили, и это случилось благодаря российским спаррингам.

Минск принимает Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию. На кону – 16 комплектов наград, на которые претендуют сильнейшие мастера клинка Беларуси и России.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Сколько сборы самые длинные длились?

Ильгар Мамедов, президент федерации фехтования России:

Раньше вообще длились не меньше 21 дня. Длинные сборы.

Юлия Силипицкая:

Что за сборы успевали сделать?

Ильгар Мамедов:

Все успевали. И потренироваться, и устать, и отдохнуть, и повеселиться, и режим нарушить. Многократно.

Юлия Силипицкая:

В 79-м году вам было 13 лет, если приблизительно так. В 84-м у вас уже был, в общем-то, такой достаточно активный возраст, когда вы занимались спортом, правильно?

Ильгар Мамедов:

Да, конечно.

Юлия Силипицкая:

«Игры дружбы» вы должны были застать, да? Тогда тот период, сложный период, когда тоже было отстранение Советского Союза. Оно чем-то схоже, витки истории, они повторяются, да?