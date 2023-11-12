Вальдемар Гердт о войне в Израиле: «Разумного в этом конфликте точно ничего нет»

Надежда Сасс, СТВ: Администрация Байдена повышает градус опасности, используя мессианскую риторику руководителей Израиля, заявляющих, что они ведут в секторе Газа вселенскую борьбу со злом. Я знаю, что вы очень хорошо знакомы с христианами-евангелистами в Соединенных Штатах Америки и Европе. И они в своем большинстве активно поддерживают Израиль, ссылаясь при этом на установление Священного Писания. Но там же мы находим истоки совсем других общечеловеческих ценностей. И вот как объяснить одностороннюю поддержку Израиля этой большой группы христиан, несмотря на то, что не все действия можно назвать разумными?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 13-го созыва, немецкий предприниматель:

Разумного в этом конфликте точно ничего нет. Очень наталкивает на мысль, что все-таки это не было спонтанно, да и не могло оно быть спонтанно. Операция такого масштаба, конечно же, планировалась, о ней, конечно же, должны были знать и знали определенные круги. И напрашивается такой вывод, что с кем-то это было согласовано и каким-то образом это было спланировано и проведено. Это ужасное событие как для одной, так и для другой стороны. И я не думаю, что все христиане однозначно одобряют то, что сейчас происходит там. Я ни в коем случае не хочу становиться ни на какую сторону. Обе стороны, мы знаем, что это конфликт между родственниками, двоюродные братья между собой делят этот кусок земли и при этом всем втягивают всю планету в этот глобальный конфликт, который может стать предвестником тех библейских пророчеств, которые говорят о строительстве третьего храма, на троне которого воссядет сатана. Кто-то, читая эти талмуды, четко следует этим указаниям, хотя я думаю, что время это еще не пришло. И многие христиане придерживаются того же мнения, что этот конфликт надо просто остановить и сесть за стол переговоров, ведь решение было принято о статусе и одного, и второго государств. Но как Израиль нарушал, так и палестинцы не придерживались того решения, которое было принято. Вот в результате этого льется кровь.

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