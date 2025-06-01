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Первая серьёзная награда – Юрий Кравцов рассказал, как выиграл бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе

01 июня 2025 18:39
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Бесспорно, дети – это наш золотой запас. В спорте молодые ребята способны бороться и за мировые награды. На Кубке мира по пулевой стрельбе в немецком Зуле белорусы завоевали две медали. Алина Нестерович смогла положить в копилку серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета, а Юрий Кравцов стал обладателем бронзы в соревнованиях из пневматического пистолета. Это для брестчанина первая серьезная награда.

В студии «Спорттаймера» Юрий Кравцов и тренер Юрий Кондаков.

Первая серьёзная награда – Юрий Кравцов рассказал, как выиграл бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе-2

Юлия Силипицкая, ведущая:
То есть стрелки плавают?

Юрий Кравцов, бронзовый призер Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров:
Перед водой мы разминаемся.

Юлия Силипицкая:
А ты как разминаешься, скажи мне, пожалуйста. Правая, левая рука или как?

Юрий Кравцов:
Ну да, разминку делаю. Я общаюсь не только со стрелками, скажем, из видов спорта, я общаюсь с разными видами спорта: с фристайлом, пятиборьем, плаванием. Вот сейчас у меня друзья тоже отобрались на этапы Кубка мира по плаванию.

Юлия Силипицкая:
А кто твой друг? Расскажи мне.

Юрий Кравцов:
Максим Кликушин, Гончар Иван. Я попросил у ребят, мы с ними общаемся. Я говорю, как вы там разминаетесь и так далее.

Юлия Силипицкая:
Расскажите мне задание стрелка по плаванию.

Юрий Кондаков, тренер РЦОП по стрелковым видам спорта:
Работа на выносливость, как можно больше проплыть, дистанцию.

Подробности в видео.

# Юлия Силипицкая # Стрельба

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