Первая серьёзная награда – Юрий Кравцов рассказал, как выиграл бронзу на Кубке мира по пулевой стрельбе

Бесспорно, дети – это наш золотой запас. В спорте молодые ребята способны бороться и за мировые награды. На Кубке мира по пулевой стрельбе в немецком Зуле белорусы завоевали две медали. Алина Нестерович смогла положить в копилку серебро в стрельбе из малокалиберного пистолета, а Юрий Кравцов стал обладателем бронзы в соревнованиях из пневматического пистолета. Это для брестчанина первая серьезная награда.

Юлия Силипицкая, ведущая:

То есть стрелки плавают?

Юрий Кравцов, бронзовый призер Кубка мира по пулевой стрельбе среди юниоров:

Перед водой мы разминаемся.

Юлия Силипицкая:

А ты как разминаешься, скажи мне, пожалуйста. Правая, левая рука или как?

Юрий Кравцов:

Ну да, разминку делаю. Я общаюсь не только со стрелками, скажем, из видов спорта, я общаюсь с разными видами спорта: с фристайлом, пятиборьем, плаванием. Вот сейчас у меня друзья тоже отобрались на этапы Кубка мира по плаванию.

Юлия Силипицкая:

А кто твой друг? Расскажи мне.

Юрий Кравцов:

Максим Кликушин, Гончар Иван. Я попросил у ребят, мы с ними общаемся. Я говорю, как вы там разминаетесь и так далее.

Юлия Силипицкая:

Расскажите мне задание стрелка по плаванию.

Юрий Кондаков, тренер РЦОП по стрелковым видам спорта:

Работа на выносливость, как можно больше проплыть, дистанцию.