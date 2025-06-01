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Федосова: гадит всегда англичанка – пока Россия будет отвлекаться, Британия будет встраиваться и мешать

01 июня 2025 19:11
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Пираты XXI века. Что стоит за новыми провокациями стран Балтии в Балтийском море? Обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Федосова: гадит всегда англичанка – пока Россия будет отвлекаться, Британия будет встраиваться и мешать-2

Виктория Федосова, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, политолог:
Россия будет отвлекаться на провокации в Балтийском море. Пока она будет развивать какие-то БЭКи, беспилотные системы, пытаясь в Балтийском море схватить за руку эстонцев, латвийцев, кого бы то ни было, кто будет провокации эти проводить, Британия будет замечательным образом встраиваться и в Арктику и мешать развитию Северного морского пути. Здесь у нас какая-то альтернативная стратегия прослеживается: сейчас и наши региональные руководители говорят о том, что и учения мы видим совместные Северного флота и Балтийского флота, то есть на сращивание этих мощностей, на какую-то консолидацию. 

НАТО чем сильно и чем представляет угрозу нам? Те новые системы, которые американцы будут испытывать, например, в Балтийском море, сразу являются и разведчиками, и эта система космоса – наблюдения, разведки. Это интегрированная система военная. А у нас такой системы нет почему-то. 

У нас очень отдельно Балтийский флот финансировался, может быть, по остаточному принципу, но многие военные эксперты говорят сегодня о том, что там недофинансирование и нет такого значительного развития. Поэтому есть альтернативные варианты, как защищать наш флот там. Это и ЧВК морские, о которых наши эксперты говорят. Тем не менее нужно не упускать главного игрока, который гадит. А гадит всегда англичанка. И она будет пользоваться этими лазейками, создавая, отвлекая нас, наш взор направляя на Балтику, занимаясь более стратегическими целями Северного морского пути и Большой Арктики.

# Международная политика # Виктория Федосова

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