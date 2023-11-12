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Рафаэль Ордуханян: Израилю надо бояться победы в Газе, потому что после этого будут неописуемые вещи

12 ноября 2023 19:00
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
На ваш взгляд, Израиль одержит полную и безоговорочную победу в Газе? Или есть другие варианты?

Рафаэль Ордуханян: Израилю надо бояться победы в Газе, потому что после этого будут неописуемые вещи-1

Рафаэль Ордуханян, политолог-американист, доктор политических наук, журналист (Россия):
Как ни странно, Израилю надо бояться не поражения, а своей победы там. Потому что то, что будет после этого – это будет абсолютно неописуемо.

Рафаэль Ордуханян: Израилю надо бояться победы в Газе, потому что после этого будут неописуемые вещи-4

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Армия Израиля может добиться ограниченных целей, и у них для этого имеются все военные ресурсы, мы видим определенное продвижение, но это не придет к решению конфликта. Очередная вспышка неразрешима такой частной военной операцией.

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# Международная политика # Надежда Сасс # Рафаэль Ордуханян # Вадим Гигин # Фотофакт

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